Marotta e il ‘rimpianto’ Dybala: clamoroso, paga la clausola

Paulo Dybala ha rappresentato una grande opportunità nella scorsa finestra estiva di calciomercato. L’argentino è approdato a Roma e ad ora è un rimpianto

Ha trovato terreno fertile in quel di Roma Paulo Dybala, che ha sposato la causa giallorossa a parametro zero dopo aver salutato tra le lacrime la Juventus al termine del contratto e di una lunga avventura a Torino. Nella capitale si è ritrovato ma i giallorossi non possono stare tranquilli.

Le scorse stagioni erano state negative per Dybala, troppo spesso infortunato e ai box con i numeri in netto calo rispetto soprattutto all’annata da MVP con Sarri in panchina al fianco di Ronaldo. Nella capitale ha ritrovato se stesso la ‘Joya’, messo al centro del villaggio di Mourinho che se lo coccola e gli dà in mano le chiavi della squadra. La fase offensiva dei giallorossi pende dai piedi fatati del numero 21 che ha già collezionato 10 gol e 7 assist tra tutte le competizioni, facendo nuovamente quadrare anche i conti che lo riguardano dal punto di vista meramente statistico. Ad impressionare è però la continuità delle prestazioni di un calciatore a cui è bastato pochissimo per rilanciarsi ad alti livelli. Occasione colta dalla Roma e persa dall’Inter, che per lunghi tratti è stata accostata all’argentino la scorsa estate, prima di fare all-in sul ritorno di Lukaku con annesso cambio di destinazione dell’ex Juve.

Calciomercato Inter, Dybala opzione non colta: un ‘rimpianto’ per i nerazzurri

Adesso Dybala potrebbe essere definito come un rimpianto a tutti gli effetti per Marotta e soci. Strade quindi solo sfiorate e non intraprese che hanno condotto l’argentino alla corte di un Mourinho bravo a ridargli la fiducia di cui aveva bisogno.

La Roma spera di blindarlo oltre il 2025, ma le clausole presenti nel suo attuale contratto pendono già pesantemente sul possibile futuro della Joya. Dybala ha infatti una clausola rescissoria da 20 milioni di euro per l’Italia, che scende addirittura a soli 12 milioni per quanto riguarda l’estero con relativa possibilità di accasarsi altrove. A tal proposito, secondo quanto riferito dal ‘Sun’ è tornata in auge la pista Manchester United, che già nel 2019 lo aveva cercato sfiorandone l’acquisto nell’ambito di uno scambio con Lukaku che alla fine non si concretizzò. Un rinnovato interesse che conferma la voglia dei ‘Red Devils’ di potenziare il reparto avanzato, in questo caso con una clausola bassa che potrebbe favorire il tutto, con buona pace della Roma.