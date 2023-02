L’ultima stella del calcio basco: un’altra idea per l’estate

L’Inter pensa al presente e monitora anche il futuro come nel caso di Tommaso Baldanzi. In Spagna c’è però un altro giovane trequartista da tenere d’occhio

Osservare i giovani in giro per l’Italia e per l’Europa è un mantra che anche l’Inter non può permettersi di non seguire per restare sempre sul pezzo ed andare ad aggiudicarsi per tempo potenziali campioni.

Già la scorsa estate la dirigenza meneghina ha lavorato in tal senso acquistando calciatori futuribili come i vari Bellanova ed Asllani che necessiteranno del tempo opportuno per essere valutati. Dall’Empoli piace inoltre Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 già paragonato a Dybala e che la stessa Inter ha avuto modo di ammirare nel ko di San Siro maturato proprio per un gol del gioiellino azzurro. Il calcio europeo è però pieno di potenziali futuri campioni da osservare, ed in Spagna sta nascendo un’altra stellina proprio in quella zona del campo. Si tratta di Oihan Sancet, trequartista iberico nativo di Pamplona e classe 2000 di proprietà dell’Athletic Bilbao che ha fatto la spola tra il settore giovanile biancorosso e quello dell’Osasuna in precedenza. L’ultima stellina del calcio basco che si sta imponendo alla grande in Liga e che potrebbe anche smuovere il mercato in futuro.

Calciomercato Inter, un giovane da osservare: Oihan Sancet, la nuova stella del calcio basco

Trequartista ma anche mezzala all’occorrenza, Sancet ha una struttura fisica longilinea e slanciata dall’alto dei suoi 188 cm che gli permette di avere anche un minimo di presenza fisica abbinata ad una qualità di grande rilievo.

Di piede destro con grandi capacità anche in zona gol e assist, il classe 2000 di Pamplona sta conquistando la Liga. Già 7 reti in campionato con anche una meravigliosa tripletta all’attivo nella vittoria casalinga per 4-1 sul Cadiz. Sancet sembra arrivato all’anno della sua maturazione ed esplosione dopo aver migliorato praticamente già tutti i numeri delle passate stagioni al di là della statistica relativa agli assist, ancora ferma a zero in questa annata. L’Atlhetic si gode e si coccola il proprio gioiello, nuovo fenomeno del movimento basco, ma andrà anche riconsiderato il suo futuro. Le prestazioni del numero 8 del Bilbao non possono passare inosservate in giro per l’Europa, ed ogni big potrebbe inserirlo tra i calciatori da monitorare considerando anche il contratto in scadenza a giugno 2024 che lo rende vulnerabile ad un’offerta la prossima estate. Nell’attuale accordo è presente una clausola rescissoria da 45 milioni di euro, una cifra alta ma che Sancet ha tutta l’intenzione di legittimare, fermo restando che senza rinnovo potrebbe andare via per una proposta inferiore.