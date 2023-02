Interlive | Via libera per Mazraoui: ma c’è un problema

Il terzino marocchino è approdato al Bayern Monaco all’inizio della scorsa estate a parametro zero. L’Inter lo segue da tempo

L’Inter è già al lavoro per il dopo Dumfries. L’olandese è il ‘prescelto’ per fare cassa entro la fine del mese di giugno, con la Premier League in pole per il suo cartellino da cui il club di Zhang conta di intascare almeno una quarantina di milioni. Non sarà semplice, considerato il deludente rendimento post Mondiale dell’ex capitano del Psv. Per la sua eredità è riemerso negli ultimi giorni il nome di Mazraoui, marocchino di venticinque anni che ha lo stesso agente del numero 2 nerazzurro, Rafaela Pimenta.

Mazraoui si è trasferito al Bayern Monaco all’inizio della scorsa estate a parametro zero. Fino a Qatar 2022 ha giocato, seppur non con grossa regolarità, senza riuscire però a incidere.

Tornato dal campionato del mondo, dove con il suo Marocco è giunto fino allo storico traguardo delle semifinali, il classe ’97 è stato costretto a fermarsi a causa di una infiammazione del pericardio, ovvero la guaina fibro-sierosa che avvolge il cuore separandolo dagli altri organi.

Si tratta di un problema non di poco conto, infatti è impossibile al momento calendarizzare la data del suo ritorno a dispozione di Nagelsmann.

Anche per questo motivo i bavaresi sono corsi ai ripari nel calciomercato invernale, piazzando a sorpresa – e grazie alla lite avuta dall’ex Juve e Inter con Guardiola – il colpo Cancelo. Il portoghese è stato preso in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere ridiscussa al ribasso a fine stagione.

Bayern aperto alla cessione di Mazraoui: l’idea dell’Inter

L’acquisto di Cancelo, o comunque la sua permanenza in Baviera toglierebbe spazio a Mazraoui, andato al Bayern per fare il definitivo salto di qualità.

Stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, in realtà la società tedesca è già ben disposta a privarsi del laterale marocchino. Con una buona offerta, riferisce una fonte vicina al club teutonico, il calciatore nato in Olanda verrebbe ceduto.

Salihadzmic e soci hanno assicurata una plusvalenza, visto che il numero 40 è stato ingaggiato a costo zero. L’ingaggio del terzino è di circa 4 milioni di euro netti più bonus, alla portata dell’Inter che avrebbe tra l’altro la possibilità di usufruire del decreto crescita risparmiando fronto lordo. Certo, il problema al pericardio obbligherebbe Marotta e Ausilio ad andarci coi piedi di piombo, se non proprio a virare su altri profili.

Va detto infatti che l’idea in partenza dell’Inter è quella di prendere un calciatore più giovane e ancor meno costoso lato stipendio di Dumfries e, di conseguenza, di uno come Mazraoui. I nomi di Singo del Torino, in scadenza nel 2024 e con ingaggio di soli 400mila euro, e Buchanan (poco più di 300mila) del Bruges sono al momento più accreditati