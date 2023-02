80 milioni di euro: l’Inter ‘sogna’ il doppio colpo

Marotta e Ausilio provano a fare il restyling alla propria squadra. Due i nomi per poter raccogliere l’eredità di Skriniar ed un attaccante. Ecco come stanno le cose

L’Inter vuole provare a sognare in grande e per farlo, occorre guardare non soltanto al presente ma in particolar modo anche al futuro.

Tanti i dubbi che martellano al momento Marotta e Ausilio. Entrambi i dirigenti – grazie anche all’appoggio di Zanetti e tutti gli altri, chiaramente – saranno chiamati nel corso della prossima estate a dover prendere in considerazione tutta una serie di importanti decisioni. Non c’è solamente il dubbio legato al potenziale successore di Skriniar a tormentare l’intera dirigenza nerazzurra, ma c’è anche il fattore riguardante il reparto avanzato della ‘Beneamata’.

Fatta eccezione per Lukaku infatti, giocatore il cui futuro si deciderà solo e soltanto nella prossima estate, tiene banco anche la questione Correa. L’ex Lazio, da quando è approdato a Milano, ha vissuto momenti tutt’altro che brillanti. Solamente 3 le reti messe a referto dal ‘Tucu’ nella stagione ricorrente.

Ciò che fa più male poi, alle casse economiche nerazzurre e non solo, è stato sicuramente il fatto di aver speso circa 30 milioni di euro per un attaccante che è stato si e no determinante in alcune circostanze che possono contarsi unicamente sulle dita di una mano…Tra l’altro, continuamente, alle prese con più e più infortuni (già 7 da quando è all’Inter, per essere precisi).

Nonostante Inzaghi lo abbia rivoluto fortemente accanto a sé, Correa non ha ricambiato quasi mai la fiducia del proprio tecnico e dell’intero staff tecnico nerazzurro. A tal proposito, quindi, ecco che la ‘Beneamata’ potrebbe benissimo tornare a bussare alla porta dell’Atalanta non solo per Giorgio Scalvini ma anche per Rasmus Hojlund.

Calciomercato Inter, piacciono Scalvini e Hojlund: occhio anche alle altre big

Con la rete messa a segno contro la Lazio nello scorso sabato, Rasmus Hojlund ha già toccato quota 5 in stagione, ai quali vanno sommati poi 2 assist ed 1 altro gol siglato in Coppa Italia.

Così come Scalvini, infatti, il giovane centravanti orobico ha attirato la forte attenzione di tanti altri club europei, dove tra questi potrebbe anche rientrare l’Inter. Gli attuali vice campioni d’Italia, come ormai risaputo, sono già forti sul centrale ‘made in Italy’, ma ciò non esclude che ai nerazzurri potrebbe stuzzicare molto probabilmente anche làex attaccante dello Sturm Graz.

Un fattore che potrebbe agevolare di gran lunga Marotta e Ausilio, è quello degli ottimi rapporti che intercorrono tra i due dirigenti dell’Inter e Percassi anche se, nonostante questo, quella degli orobici resta una bottega carissima. I due raggiungono, infatti, una valutazione stimata attorno agli 80 milioni di euro complessivi…Con le big estere che continuano, comunque, ad osservare attentamente la situazione dei due giovani profili.