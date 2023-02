Scambio con Brozovic e non solo: Ausilio pronto a chiudere

Si continua a parlare di un possibile scambio con Brozovic in casa Inter. Il croato si prepara a tornare titolare, ma i dirigenti nerazzurri non hanno ancora smesso di considerarlo un sacrificabile

Kessié-Inter. La telenovela continua. L’Inter segue l’ivoriano, nonostante le smentite da parte dell’entourage dell’ex Milan ora al Barcellona. Nei mesi scorsi si è parlato di un possibile scambio con Brozovic, ma l’Inter sta ragionando anche su un altro tipo di offerta.

Ausilio starebbe infatti pensando di farsi vivo con Jordi Cruyff (ds dei catalani) con un’offerta di prestito con diritto di riscatto. E anche questo nuovo filone non significherebbe per Brozovic sicura permanenza. C’è chi dice che ai dirigenti dell’Inter non sia andata giù la sua lunga assenza. In pratica, o si teme che il croato abbia sviluppato una fragilità incompatibile con un ruolo da primadonna nel centrocampo interista o, peggio ancora, che per il Mondiale abbia messo in secondo piano la causa nerazzurra.

Ieri, intanto, l’agenzia di Kessié ha per l’ennesima volta smentito tutte le voci riguardanti un affare con l’Inter, dicendo che si tratta solo di fake news (interlive.it ne ha parlato in questo articolo). Eppure all’Inter Kessié piace sul serio, anche perché sembra un nome fattibile in entrata è per la prossima estate. L’ivoriano ex Milan piace soprattutto ad Ausilio, che lo ha sempre seguito. Inoltre offrirebbe al centrocampo dell’Inter quel peso in termini di intensità e potenza fisica che manca da un po’ anni.

Ecco perché in casa Inter torna sempre in ballo l’idea dello scambio con Brozovic. L’affare sarebbe conveniente anche per il bilancio dei catalani. Ma nel caso in cui il croato non dovesse volersi muovere da Milano o che l’Inter sia orientata a rivalutare il suo peso in squadra, Ausilio valuta anche la soluzione del prestito con diritto. In questo caso però il Barcellona dovrebbe farsi carico di una parte di ingaggio di 7 e passa milioni.

Scambio con Brozovic o prestito: l’idea dell’Inter

Franck Kessié potrebbe quindi raggiungere il suo ex compagno Hakan Calhanoglu. Di certo l’ivoriano si senta a casa in Italia e ha voglia di tornare a Milano. E sembra che anche Calhanoglu stia sponsorizzando ad Appiano l’acquisto del centrocampista che tanto sta faticando a trovare spazio nel Barcellona.

Qualora l’ex Atalanta e Milan dovesse puntare i piedi e decidere di cambiare aria in estate, l’Inter è una delle destinazioni più probabili. E non è nemmeno del tutto tramontata la suggestione di uno scambio con Brozovic, nonostante sia gli agenti del croato che quelli dell’ivoriano abbiano più volte smentito un affare fra Inter e Barcellona. L’impressione è quindi che per la sessione estiva Ausilio potrebbe tornare alla carica. Questa volta premendo per un prestito con riscatto nella successiva stagione.

La verità è che l’ivoriano non è contentissimo di Xavi. Vorrebbe tornare a essere protagonista, ma sa di non avere molte chance di mettersi in mostra in Spagna. E sa anche che poche squadre potrebbero essere interessate al suo acquisto dato l’ostacolo spaventoso rappresentato dell’ingaggio.

L’unica squadra che continua a corteggiarlo è l’Inter. Da mesi ormai, il club nerazzurro discute informalmente con George Atangana, agente dell’ex Milan. Lo stesso Atangana smentisce ogni possibile trattativa. Ma non nega che Franck Kessié sia finora deluso dalla sua avventura al Barcellona. Xavi, intanto, continua a incensarlo e a dire che Franck è importante per la squadra e che presto troverà più spazio.

Come arrivare all’Inter

Per vestirsi di nerazzurro, Kessié deve innanzitutto fare delle rinunce. Deve tagliarsi in qualche modo lo stipendio da 7 milioni di euro. E poi deve farsi sentire con i dirigenti dell’FC Barcellona, per far capir loro di voler andar via. Magari in prestito secco, per potersi rilanciare e trovare più mercato la prossima stagione. Oppure in prestito con riscatto nella successiva stagione. Il questi due casi, quindi, il trasferimento non si potrebbe formalizzare contemplando uno scambio con Epic Brozo. Ciononostante, come anticipato, il nome del croato non è stato ancora cassato dalla lista dei cedibili.

L’Inter vorrebbe rinnovare il suo centrocampo per la prossima stagione. Un apio di innesti sono già in casa. Il primo è Asllani, che da pochi giorni è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’obbligo di riscatto dall’Empoli è infatti scattato con il primo punto in campionato conquistato dal mese di febbraio in poi. Quindi l’Inter deve tirare fuori 10 milioni per completare l’affare. Ma i dirigenti sono contenti, pensano che il giovane albanese darà soddisfazioni.

Insieme ad Asllani, l’anno prossimo dovrebbe entrare in squadra anche Fabbian, che sta facendo benissimo in prestito alla Reggina. In uscita, di sicuro, c’è Gagliardini. E poi bisogna capire cosa succederà con Marcelo Brozovic.