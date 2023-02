Kessie e la ‘voglia’ di Inter: arriva l’annuncio ufficiale

Il centrocampista ivoriano, accostato per diverso tempo alla causa nerazzurra dopo il malcontento col Barcellona, avrebbe dato conferma delle sue intenzioni attraverso la propria entourage di rappresentanza

Nel corso delle ultime settimane, ancor prima che prendesse il via la sessione invernale di calciomercato, il nome di Franck Kessié era ricominciato a circolare in orbita Serie A insinuandosi pian piano nello spazio aereo dell’Inter.

Se l’operazione fosse stata chiusa a seguito di trattative mirate, il club nerazzurro avrebbe strappato ai rivali del Milan l’ennesimo ex calciatore di spessore. Ma nulla è mai giunto a maturazione. Sia per la volontà del Barcellona, club detentore del suo cartellino, di non privarsi in corso d’opera di un calciatore che – nonostante lo scarso minutaggio e qualche rallentamento lungo il percorso di ambientamento in Catalogna – rientra comunque negli schemi di Xavi come turnover; sia per la volontà dello stesso calciatore di non abbandonare i colori blaugrana dopo appena qualche mese dall’arrivo in Spagna.

Calciomercato, niente Inter per Kessié: è “fake news”

Così, a denti stretti, il centrocampista ivoriano affrontato i numerosissimi rumors di mercato. Da oggi, però, Kessié può respirare aria pulita: ci ha pensato l’agenzia rappresentante dei suoi affari sportivi a smentire categoricamente ogni notizia lanciata dai media nel recente passato sull’accostamento del proprio assistito alla causa nerazzurra come potenziale arma aggiuntiva all’arsenale di Simone Inzaghi.

Con un comunicato ufficiale, diramato sui propri profili web, l’agenzia ha espressamente attaccato con la dicitura “fake news” un’indiscrezione di mercato lanciata di recente dai colleghi de ‘La Gazzetta dello Sport’. A seguire il contenuto del post pubblicato su Instagram: