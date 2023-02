Esposito show a Bari, poi il litigio: ecco cosa è successo

Sebastiano Esposito, genio e sregolatezza: il ventenne scuola Inter è riuscito a presentarsi nel migliore dei modi a Bari. In una partita e mezza ha collezionato due goal e un rigore procurato. Il suo show in Bari-Cosenza ha incantato i pugliesi e fa ben sperare l’Inter

Una partita (quasi) perfetta per il ventenne di Castellammare di Stabia, tornato dal Belgio per misurarsi per la terza volta con la Serie B in prestito. Ma come al solito un particolare stonato potrebbe aver rovinato la sua prestazione così felice.

Perché dopo un goal pregevole da fuori area e un rigore procurato allo scadere del primo tempo, l’allenatore del Bari lo ha tolto nell’intervallo? Mister Mignani ha spiegato che aveva voglia di buttare dentro qualcun altro. E che aveva visto Salvatore Esposito un po’ troppo nervoso… Ma cosa è successo di preciso? Dopo essersi procurato il rigore, il ragazzo ha battibeccato con Marras ed è stato ammonito dall’arbitro. Il giallo ha di fatto posto fine alla sua prestazione, dato che è stato sostituito nell’intervallo.

Eppure il ragazzo aveva fatto bene tutto nel primo tempo, confermandosi dopo la bella prova di Ferrara contro la Spal (l’ex squadra di Esposito). Goal da campioncino da fuori area e sempre lui bravo ad anticipare Rigione e a guadagnarsi il calcio di rigore (poi sbagliato da Valid Cherrida). Il battibecco con Manuel Marras gli è costato un cartellino giallo e probabilmente anche la sostituzione a inizio ripresa con Aurélien Scheidler.

Il Bari porta comunque a casa i tre punti, anche grazie alla sua ottima prestazione. E l’allenatore si dice contento: “Tutto ciò che tocca diventa oro“, ha commentato Mignani dopo il match.

Esposito, gran goal e sostituzione: cosa è successo a Bari

Battendo il Cosenza, il Bari è tornato al terzo posto. Mignani ha dunque vinto il duello a distanza con Viali, e nella vittoria dei pugliesi c’è tanto Sebastiano Esposito. Il ragazzo ha segnato subito, dopo due minuti, con un bolide da fuori. Certo, non un tiro imprendibile: il portiere avversario, poteva fare qualcosa. Ma ciò non toglie nulla ai numeri del ragazzo.

Dopo il pareggio l’ex Lecce Rispoli, di testa, i biancorossi sembrano essere entrati in difficoltà. Quindi è arrivato il rigore procurato, con Esposito bravo ad anticipare il difensore calabrese. Quindi, a tempo già scaduto, Esposito si è preso un giallo dopo un litigio con un avversario. Pare che Esposito si sia innervosito tanto dopo essersi beccato becca uno sputo, o comunque aver subito l’ennesima provocazione.

Morale della favola: Mignani ha tirato fuori l’attaccante scuola Inter, nonostante la grande prestazione, per buttare dentro il più esperto Scheidler. Ed ecco dunque il limite di Esposito: anche a Bari il ragazzo si sta dimostrando un po’ troppo umorale e suscettibile. Litiga spesso con avversari e compagni, attira su di sé le attenzioni di tifosi e allenatori, si messe in cattiva luce. Si atteggia a bad boy. Inoltre la buona partenza in termini realizzativi non rasserena gli animi di coloro che scorgono nel giovane grandi limiti sul lungo termine. Anche nei suoi prestiti precedenti Esposito è sempre partito bene, perdendosi dopo poche giornate.

Al Basilea, in Svizzera, ha segnato quattro goal nelle prime cinque giornate. E poi è sparito, bloccato da problemi fisici e incomprensioni con l’allenatore. Anche all’Aderlecht è partito bene, con un goal nelle prime uscite. L’unico in quattordici presenze ufficiali.

Da Salvatore a Pio

Marotta segue con interesse la crescita di Salvatore Esposito, sperando che Bari sia la piazza giusta per la sua maturazione. Il ragazzo ha un contratto con l’Inter fino al 2025. E si spera non tanto di aggregarlo in rosa quanto di poterlo vendere a una buona cifra o usarlo come contropartita in affari necessari.

All’Inter, al momento, interessa di più il futuro di un altro Esposito: Pio, il fratello minore di Sabastiano, che milita nella Primavera. A diciassette anni, Francesco Pio Esposito sta giocando benissimo con Chivu. Il ragazzo segna, sa giocare di sponda, riesce ad assorbire i contrasti degli avversari e a servire assist.

Potrebbe essere il futuro Dzeko. E a detta di gravita nell’ambiente ha anche un carattere meno perfettibile di quello del fratello maggiore.