Formazioni ufficiali Sampdoria-Inter: c’è Lukaku ma non Brozovic

Le scelte di Inzaghi e Stankovic per la sfida di scena stasera al ‘Ferraris’ e valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del match Sampdoria-Inter di scena al ‘Ferraris’ fra poco più di un’ora e valevole per la ventiduesima giornata di Serie A.

In difesa Inzaghi rilancia de Vrij, mettendo Acerbi a sinistra a scapito di Bastoni. Sull’out destro ancora Darmian, a sinistra invece chance per Gosens. In cabina di regia niente ritorno di Brozovic ma conferma di Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan ai lati. Davanti Lukaku e Lautaro. Anche Stankovic con la difesa a tre: Djuricic sulla trequarti alle spalle di Gabbiadini e Lammers.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-INTER

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All.: Stankovic

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro. All.: Inzaghi

Arbitro: Maresca di Napoli