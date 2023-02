Troppo poco in casa della Samp: Lautaro non regge l’urto, Gosens bocciato

L’Inter non va oltre lo 0-0 in casa della Sampdoria: alla squadra di Inzaghi sono mancate precisione e cattiveria. E i cambi non hanno inciso

L’Inter si inceppa, dopo tre vittorie consecutive arriva un pareggio in casa della Sampdoria penultima in campionato. Fallita la possibilità di riblindare il secondo posto.

L’Inter parte forte schicciando subito la Samp. Lukaku, cercato spesso da Barella (col quale ha un acceso battibecco), e Lautaro hanno le occasioni per bucare la porta doriana, ma entrambi mancano l’appuntamento. La squadra di Stankovic ha dei limiti evidenti, però riesce a tenere il campo e a ripartire, anche con qualità, creando qualche apprensione alla difesa interista. Nel secondo tempo i nerazzurri hanno sempre il dominio del campo, ma non della partita. Poca cattiveria, ancora scarsa precisione, poi i cambi non incidono e così la porta di Audero rimane inviolata. Il punto fa felice la Samp e non l’Inter, che tornerà in campo sabato prossimo contro l’Udinese prima del Porto in Champions.

PAGELLE SAMPDORIA-INTER

TOP (Nessuno)

FLOP

LAUTARO – Spreca un paio di occasinissime, perdendo più di un duello. Il peggior Lautaro dal post Mondiale.

GOSENS – Impreciso e impacciato, quasi irriconoscibile pensando a cos’era a Bergamo. Forse non ci crede più nemmeno lui.

DUMFRIES – Ha perso il posto da titolare e non ci sembra abbia la cattiveria necessaria per provare a riprenderselo. Una sgroppata e stop, davvero troppo poco. Un guaio anche in ottica mercato. Chi tira fuori 40 milioni?

TABELLINO SAMPDORIA-INTER 0-0

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero 7; Murillo 6,5, Nuytinck 7, Amione 6; Zanoli 6,5 (85′ Paoletti s.v.), Cuisance 5, Winks 5, Augello 7; Djuricic 5 (71′ Rincon); Gabbiadini 6 (71′ Murru s.v.), Lammers 6 (85′ Quagliarella s.v.). All.: Stankovic

INTER (3-5-2): Onana 6; Skriniar 6, de Vrij 6, Acerbi 6; Darmian 6,5 (66′ Dumfries 5), Barella 6 (66′ Brozovic 6), Calhanoglu 6, Mkhitaryan 6, Gosens 5 (46′ Dimarco 6); Lukaku 6 (66′ Dzeko 5,5), Lautaro 5,5. All.: Inzaghi

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: Nuytinck, Lautaro, Amione, Lammers

A breve gli highights del match