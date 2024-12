Inzaghi vuole tenerlo ma lui preferisce andare via: ribaltone Inter

Un vero e proprio colpo di scena in casa nerazzurra: è pronto a dire addio a gennaio anche se il tecnico vuole che resti

In casa nerazzurra la stagione sta andando secondo i piani. L’Inter è in piena corsa per lo Scudetto – Atalanta e Napoli sono una minaccia costante – mentre in Champions League il percorso della squadra di Inzaghi è stato eccellente.

Dal campo al calciomercato, in vista di gennaio sono attese diverse novità. Saranno settimane bollenti in casa Inter, quelle che anticiperanno la riapertura della sessione invernale di mercato. Un’occasione per poter mettere mani al portafogli e rinforzare la rosa di Inzaghi. Dopo un’estate da protagonista, l’Inter è pronta a scendere in campo sul tavolo delle trattative, e da questo punto di vista non vi sono dubbi: il focus nelle prime settimane riguarderà le potenziali cessioni.

In difesa occhio a Tomàs Palacios, arrivato la scorsa estate e che ha racimolato appena 10′ in Serie A. L’allenatore piacentino si aspetta un rinforzo proprio in quel settore del campo, così il 21enne argentino potrebbe salutare in prestito per tornare a giocare con maggiore continuità. È però l’attacco il luogo dove potrebbe esserci qualche cambiamento.

Inter, via a gennaio: resta in Serie A

Si sta parlando di Marko Arnautovic, al centro di tante voci di mercato che lo hanno visto coinvolto nelle ultime settimane. Nonostante lo scarso utilizzo, il 35enne austriaco rimane una carta a disposizione di Inzaghi che non vorrebbe affatto privarsene. Non a stagione in corso, almeno.

Arnautovic vedrà scadere il suo contratto il 30 giugno 2025 e la possibilità che possa rinnovare è quasi ridotta allo zero. Il tecnico piacentino vorrebbe poter contare sull’ex Bologna ancora nei prossimi mesi, come alternativa a Lautaro e Thuram.

Nonostante ciò, Arnautovic sembra aver deciso: a gennaio potrebbe dire addio ai colori nerazzurri per una nuova avventura, ancora una volta in Serie A. Si era parlato di Parma, come potenziale sostituto di Charpentier finito ko e destinato ad un lungo stop. Così come ha spiazzato la possibilità di un intrigante ritorno a Bologna, viste le difficoltà dei felsinei in zona gol.

Ma il futuro di Marko Arnautovic potrebbe essere a Torino. Il calciatore parrebbe pronto a dire sì alla società di Urbano Cairo, sposando il progetto granata. Una possibilità che si fa strada con forza, visto che il Toro deve rimpiazzare l’infortunato Zapata e per caratteristiche tecniche e fisiche Arnautovic sarebbe la scelta ideale. Andrebbe superato lo scoglio dei 3,5 milioni di euro a stagione, percepiti dal classe ’89 a Milano.

Possibile, dunque, l’approdo nelle prime settimane di gennaio: davanti ad un indennizzo simbolico, la dirigenza nerazzurra potrebbe dare il definitivo via libera al calciatore che finalmente potrebbe tornare a giocare con regolarità per mostrare qualità che a Milano non sempre sono state valorizzate a dovere.