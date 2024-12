Inter indiavolata, un altro scippo al Milan: beffa peggiore di Calhanoglu

I nerazzurri pensano ad un nuovo colpo dai rossoneri. Il talento è vicino alla scadenza e Marotta è pronto a battere la concorrenza

In casa Inter è cambiato il modo di ragionare. Oaktree ha indicato la via dei giovani di qualità e futuribili e Marotta ormai da settimane ragiona su quali calciatori portare ad Appiano Gentile. Tra i tanti profili vagliati in questo periodo potrebbe esserci anche un talento del Milan.

Il giocatore negli ultimi anni si è messo in evidenza con le sue giocate attirando l’interesse di molte big italiane e straniere. Il Milan da tempo sta provando a blindare il proprio talento, ma il rinnovo non è ancora arrivato. Questo rappresenta una sorta di pericolo per i rossoneri visto che si stanno già muovendo diversi club. E tra questi c’è anche l’Inter con Marotta pronto a fare un altro scippo ai cugini in stile Calhanoglu.

L’Inter da qualche settimana sta valutando con attenzione tutti i giovani presenti nel panorama nazionale e internazionale. Un lavoro necessario per rispettare le indicazioni della proprietà. E tra i giocatori finiti nel mirino del club nerazzurro c’è anche un talento del Milan con un contratto in scadenza nel 2026. Una situazione che sta portando molte squadre a sondare il terreno visto che la trattativa per il prolungamento, almeno fino ad ora, non si è sbloccata.

Inter: occhi sul talento rossonero, i dettagli

Anche l‘Inter potrebbe aver messo gli occhi sul classe 2007 Mattia Liberali. Il centrocampista offensivo del Milan Futuro, che Costacurta mesi fa ha paragonato a Foden, in questa stagione sta facendo la spola tra la Prima e la Seconda squadra, ma c’è anche qualche presenza in Primavera. In tutto fino ad oggi ha messo a referto 17 presenze, 3 reti e un assist.

Si tratta comunque di un calciatore di qualità e il suo talento sta attirando l’attenzione di diversi club. Potrebbero pensarci pure i nerazzurri, pronti a sfruttare il contratto in scadenza nel 2026 e fare un nuovo scippo ai rossoneri, ripetendo fra un anno l’operazione Calhanoglu.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e la priorità di Liberali potrebbe essere il Milan. Ma se il tanto atteso rinnovo non dovesse arrivare, allora l’ipotesi addio diventerebbe concreta e l’Inter è pronta ad approfittarne. Settimane, quindi, decisive per il futuro del talento classe 2007 dei rossoneri. Vedremo come si muoveranno Moncada e Ibrahimovic e quali saranno anche le scelte del giocatore.