Affare fatto con l’Inter, ma è una fake news: “Trattativa inventata”

Smentito l’accostamento dell’attaccante al progetto nerazzurro nelle ultime settimane, non sarebbe affatto nei piani dell’Inter per il futuro: “È sulla via del tramonto”

Mehdi Taremi, Piotr Zieliński, Josep Martinez e Tomas Palacios sono stati i quattro grandi acquisti dell’Inter nel corso della passata sessione estiva di mercato. I primi due, impiegati con maggiore regolarità da parte di Simone Inzaghi nei vari impegni fra campionato e Champions League finora disputati, hanno raccolto molti consensi e sono ben apprezzati. Arriverà, prima o poi, il momento del riscatto anche per i due giovani restanti. Così la dirigenza nerazzurra potrà dire di aver completato ancora una volta una campagna trasferimenti con grande successo. Del resto, sono soltanto i risultati sul campo a poter parlare a posteriori.

L’Inter vanta dunque una rosa estremamente completa in tutti i ruoli a patto di alcuni dettagli da limare in attacco e difesa, ma per quello ci sarà tempo fino al termine della stagione. È stato infatti escluso dal presidente Giuseppe Marotta alcun impegno da parte della società di investire risorse ed energie a ridosso dell’imminente sessione di riparazione di gennaio, in quanto di fatto non ci sia nulla da riparare in maniera urgente ed improrogabile.

Voci corrono spedite per quel che sarà in estate, fra accostamenti e speculazioni interessanti che hanno destato anche dubbi ed incertezze. Una fra tutte, apparsa da subito piuttosto inverosimile, era giunta dalla Spagna e riportava l’accostamento di Sadio Mané alla causa nerazzurra per il prossimo anno, a mezzo di una trattativa dai costi esorbitanti.

Mané-Inter, tutto falso: “Dubito che possa interessare ad Oaktree”, ecco perché

A spaventare non era infatti tanto il costo del cartellino del trentatreenne senegalese ex Liverpool, quanto piuttosto le elevatissime richieste d’ingaggio da parte della sua entourage.

Attualmente Mané guadagna 40 milioni stagionali all’Al-Nassr e come se non bastasse, le sue prestazioni finora non sono state neppure tanto brillanti. Questo scenario appare più che sufficiente agli occhi di Marco Barzaghi, fratello di Marco, noto giornalista di ‘Sky Sport’, per essere etichettato come ‘fake news’ di prim’ordine.

“In Arabia Saudita adesso tutti credono che l’accordo dell’Inter per Mané sia raggiunto ma mi sembra tutto falso. Dubito fortemente che un calciatore trentatreenne con un ingaggio elevato possa realmente interessare ad Oaktree“, ha raccontato nel corso di un intervento sul suo canale YouTube. “La società cerca calciatori futuribili, Mané è invece sulla via del tramonto. In Saudi Pro League ha segnato solo tre gol in tredici partite”, ha quindi concluso. Prima di ribadire il concetto della trattativa inventata.