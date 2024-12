Situazione preoccupante, Inzaghi nei guai: “La notizia peggiore della serata”

Brutte notizie in casa nerazzurra. La situazione dell’infortunio è preoccupante e si rischia un lungo stop. Le parole di Inzaghi allarmano

Piove sul bagnato in casa Inter. La sconfitta contro il Bayer Leverkusen ha interrotto una striscia consecutiva di partite senza ko in Europa, ma ha anche lanciato un piccolo segnale allarmante dal punto di vista del gioco. Molti tifosi hanno segnato la prestazione come la peggiore di questa stagione e non capito alcune scelte di Inzaghi partendo dalla decisione di dare fiducia a Taremi, Carlos Augusto e Frattesi.

Ma le brutte notizie per non sono assolutamente finite qui. L’infortunio di un giocatore sembra essere più grave del previsto e per il momento non si ha un quadro molto chiaro su quando potrà rientrare a disposizione. Una tegola destinata ad aprire delle riflessioni anche sul calciomercato vista un po’ di emergenza in quel ruolo.

Inter: tegola per Inzaghi, tempi di recupero più lunghi

La notizia di Simone Inzaghi è stata come un fulmine a ciel sereno per i tifosi nerazzurri. La speranza era quella di riaverlo a disposizione per il prossimo match di campionato, ma non sarà così. I tempi di recupero sono più lunghi ed ora ci sono molte incertezze su quando potrà rientrare nuovamente in gruppo Acerbi.

“Bisseck, Bastoni e de Vrij saranno ancora titolari contro la Lazio per le assenze di Acerbi e Pavard“, così Inzaghi subito dopo il match in casa del Bayer Leverkusen. Se per il francese l’assenza era certa, la novità è rappresentata dal mancato recupero del centrale.

Ma insistete con questa follia: nemmeno correa e palacios sono nelle liste europee…un altro centrale al posto di chi lo metti? Di acerbi o de vrij che prendono, mi pare, rispettivamente 2 e 3,8 mln annui? Se non ne esce uno, non ne entra un altro a meno di infortuni gravissimi — Fabrizio Damiano (@FabrizioDamian2) December 11, 2024

Situazione veramente inspiegabile quella di Acerbi, a detta di tutti gli esperti del settore doveva rientrare ancora con il Parma, poi oggi è ora nemmeno con la Lazio. Situazione preoccupante — Piacere, tifo Inter! (@piacere_inter) December 11, 2024

Innanzitutto capire bene la situazione Acerbi, mi sembra poco chiara… dopodiché se si deve intervenire vorrebbe dire fare un colpo importante perché comunque dovresti sostituire un giocatore forte, non uno qualunque — 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗢𝗦𝗦⭐⭐🏆 (@theboss_1908) December 10, 2024

Situazione Acerbi davvero preoccupante, non si sa cosa abbia, doveva rientrare ancora con il Parma…

Servono rinforzi! — Piacere, tifo Inter! (@piacere_inter) December 10, 2024

La notizia peggiore della serata è quella di Acerbi, hai ragionissima. I 13 punti in Champions ce li dobbiamo tenere belli stretti — Angelo (@Ang_2699) December 10, 2024

Acerbi out ancora.

Questo si che è grave. — Nico Spinelli (@NicoSpinelli8) December 10, 2024

La notizia su Acerbi è pessima forse addirittura più della partita. Siamo contatissimi e al momento non riusciamo neanche a fare turnover totale in coppa Italia, 3 giorni dopo l’Olimpico. — Il Val (@IlVal_79) December 10, 2024

Acerbi ha 37 anni e sono inspiegabili le due stagioni pazzesche fatte,non gli acciacchi che ha ora — Alessandro (@volpa85) December 10, 2024

Non è chiaro se c’è stato un rallentamento oppure una ricaduta e quando rientrerà a disposizione. Di certo la notizia non è positiva e sui social si sono scatenati chiedendo alla proprietà un rinforzo in difesa a gennaio.