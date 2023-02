Dal Porto alla Juve: due mesi e mezzo cruciali per l’Inter

Si parte con gli ottavi di Champions per passare al pieno del campionato e le fasi finali di Coppa Italia, ecco tutti gli impegni spettanti ai nerazzurri per dare un senso alla stagione

La prima metà di stagione dell’Inter è stata caratterizzata da tanti risultati positivi e qualche scivolone di troppo negli scontri diretti, costato punti preziosi e un netto vantaggio all’attuale capolista Napoli per allungare in classifica così da consolidare il primato assoluto in Serie A al pari delle altre grandi realtà d’Europa.

Gli uomini di Simone Inzaghi si sono quindi ritrovati ad apportare qualche modifica all’approccio mentale con cui hanno affrontato le precedenti partite per incominciare con il piede giusto il nuovo anno solare: qualcosa è cambiato anche in fase difensiva, tanto che la prima vittoria è giunta proprio ai danni dei partenopei grazie alla rete in solitaria di un ritrovato Lautaro Martinez senza aver subito reti dall’attacco più pericoloso dell’intero campionato. Al di là di qualche acciacco fisico e della fisiologica stanchezza, l’Inter sembra tenere testa e la vittoria dell Supercoppa Italiana contro il Milan ha donato nuove consapevolezze. Sebbene l’obiettivo di vittoria dello Scudetto sia sempre più lontano dall’essere raggiunto, ci sono ancora altre due possibilità di stupire in tifosi: dapprima la Champions League, con le imminenti sfide di andata e ritorno contro il Porto valevole per gli ottavi di finale; poi gli scontri con la Juventus nelle semifinali di Coppa Italia. Senza dimenticare i restanti scontri diretti in campionato contro squadre del calibro di Lazio, Roma, Atalanta e lo stesso Napoli. Quelli che si parano davanti al calendario dell’Inter sono letteralmente mesi di fuoco, cruciali per dare un senso alla stagione come fatto in precedenza sotto la guida del tecnico piacentino e collezionare nella speciale bacheca nuovi trofei da quando la famiglia Zhang siede sulla poltrona presidenziale del sodalizio nerazzurro.

Voglia di riscatto, poi sguardo al mercato

L’intenzione principale dell’Inter resta dunque quella di cancellare i tanti scivoloni occorsi negli scontri diretti della prima metà di stagione, prendendo una sana rivincita contro le altre big di Serie A. Dopodiché si cercherà di fare i conti con le criticità presenti in rosa, così da garantire al tecnico una rosa competitiva per la prossima stagione.

Oltre alle partenze di Gosens e Dumfries, la dirigenza nerazzurra non dovrà soltanto valutare i loro rispettivi sostituti ma considerare anche il pezzo forte che prenderà il posto di Milan Skriniar in difesa. Da scartare totalmente l’opzione Danilo, il quale sarebbe in procinto di firmare il nuovo accordo con la Juventus dalla durata biennale sulla scia di quanto fatto in precedenza da Bonucci. “La volontà è quella di proseguire insieme, nei prossimi giorni ci saranno novità importanti“, ha dichiarato il polivalente difensore brasiliano. Resta praticabile l’idea Chris Smalling in uscita dalla Roma, mentre non ci sono aggiornamenti sulla situazione delle alternative estere a parametro zero.

Amazon competitor per i diritti tv: “Gratis con l’abbonamento attuale”

Prossimamente verranno annunciate anche cruciali informazioni relative alla delicatissima questione dei diritti tv, attualmente in mano alla piattaforma streaming DAZN in partnership integrata con Sky. La Lega Serie A starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di inserimento di un nuovo competitor, come raccontato nella diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘ da Manuel Follis – esperto giornalista di ‘Milano e Finanza’.

“Amazon ha voglia di entrare nel mondo dello streaming sportivo, pertanto è possibile che ci sia un inserimento tra i competitor nella concessione dei diritti tv del nostro campionato. Ha un potenziale economico importante e secondo la sua policy attuale, la visione delle partite dovrebbe essere inclusa gratuitamente nell’abbonamento Prime. Oppure si potrebbe studiare una prima offerta gratuita, prima di rendere a pagamento il servizio con un pacchetto appositamente studiato“, ha riferito Follis.