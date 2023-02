Scatta l’allarme per Udinese e Porto: problema muscolare

Inzaghi lo ha tirato fuori alla fine del primo tempo, e ora sorge un problema per le sfide contro l’Udinese e il Porto. Chi schiererà l’allenatore sulla fascia sinistra? Ecco cosa preoccupa l’allenatore

Robin Gosens era partito un po’ a sorpresa dal primo minuto nella sfida contro la Samp. E ci si aspettava che desse il massimo per dimostrare di aver recuperato brillantezza e sicurezza dopo più di un anno non esaltante e caratterizzato da una condizione fisica scadente.

Non è andata così come sperato: il tedesco ha di fatto sprecato l’opportunità concessagli da Inzaghi. Estraneo al gioco per vari minuti, Gosens si è fatto notare soprattutto per stop sbagliati, incertezze in difesa e un errore sotto porta…

All’intervallo, Inzaghi gli ha preferito Dimarco e ha ordinato il cambio. La prima impressione è stata che il cambio nascesse da una scelta tecnica. Ma in realtà il tedesco è stato sostituito per un problema muscolare che ora preoccupa l’Inter molto più di una possibile bocciatura.

La partita contro la Sampdoria per Robin Gosens è durata quindi solamente un tempo. L’esterno ex Atalanta, ora è ufficiale, è stato sostituito al termine del primo tempo per un problema fisico: un affaticamento all’adduttore della coscia destra. Le condizioni del numero 8 saranno analizzate già nelle prossime ore. Ma si teme che l’entità dell’infortunio possa tenerlo fuori per due sfide fondamentali: quella contro l’Udinese in campionato e la seguente contro il Porto in Champions.

La delusione è tanta: la partita contro la Sampdoria poteva essere la prima grande occasione della stagione per Robin Gosens per fare la differenza. Ma per timidezza e sfortuna il tedesco non è riuscito a rilanciarsi. Proprio Simone Inzaghi, al termine della partita, ha voluto chiarire le ragioni del cambio alla fine del primo tempo. Quasi a voler sottolineare che non si è trattato di una bocciatura. Gosens ha avuto un problema muscolare.

Guai sulla fascia sinistra: Inter in affanno contro Udinese e Porto

Il tecnico nerazzurro ha anche aggiunto che ci sono dubbi pure sulle condizioni di Federico Dimarco. L’esterno italiano, infatti, era stato tenuto in panchina perché si era allenato poco durante la settimana. “Abbiamo avuto anche qualche problema con Gosens, che aveva un dolore all’adduttore“, ha spiegato Inzaghi. “Avevamo anche Dimarco che si è allenato solo nella rifinitura. Speriamo di averli già da sabato con l’Udinese e per la partita con il Porto“.

Si può parlare dunque di emergenza a sinistra per l’Inter? I nerazzurri rischiano di ritrovarsi senza esterni per la fascia mancina prima contro l’Udinese e poi nella fondamentale sfida europea contro il Porto. La situazione di Dimarco sembra al momento meno preoccupante. Per Gosens le risposte arriveranno dopo i primi esami.

Intanto, come raccontato da un articolo precedente di interlive.it, per Gosens si torna a parlare di cessione. A giugno potrebbe farsi avanti il Borussia M’Gladbach: i tedeschi sarebbero interessati al numero otto nerazzurro. E per convincere l’Inter potrebbero farlo rientrare nell’affare che porta a Nico Elvedi, il centrale svizzero che piacerebbe a Marotta per sanare i buchi in difesa.

Occhi su Hateboer

Qualche mese fa si parlava anche di un interesse interista per un altro atalantino: Hateboer. Il terzino destro olandese della Dea era stato preso in considerazione come possibile sostituto di Dumfries. Il giocatore è uscito infortunato durante il match contro la Lazio. E le notizie sono sembrate subito allarmanti: rottura del crociato.

Dopo averlo sottoposto a esami approfonditi, si è capito che il giocatore avrebbe chiuso in anticipo la stagione. La rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro ha infatti spinto l’Atalanta a programmare subito un’operazione. Così due giorni dopo l’infortunio, Hateboer è già finito sotto i ferri.

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha ora reso noto l’esito dell’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto Hateboer. Questo il comunicato: “Atalanta B.C. comunica che oggi, lunedì 13 febbraio, Hans Hateboer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo“.