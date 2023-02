Gli agenti ci provano: scambio alla pari con Gosens

Nuova idea dalla Bundes. Il laterale dell’Inter può dire addio in estate portando così il dopo Skriniar. Possibile scambio in arrivo. Tutti i dettagli

Presentatosi per la prima volta dalle parti di Appiano circa un anno fa, Robin Gosens ha da quel momento in poi avuto un impatto del tutto diverso rispetto a quello che ci si sarebbe potuto immaginare inizialmente.

Nella scorsa annata infatti, l’ex laterale atalantino ha detto addio a Gasperini e i suoi per poi atterrare alla corte di Steven Zhang. A suo malgrado, però, ci sono stati in quei tempi più infortuni del previsto. Il tedesco era, non a caso, reduce da un pesante infortunio che l’ha tenuto out per moltissimi mesi. Come se non bastasse poi, una volta rientrato da quello stop, Robin Gosens è successivamente andato in contro ad un altro ko. Qualcosa è, invece, cambiato in questa nuova stagione…Anche se, solamente, in parte.

Il classe ’94 sta, infatti, assimilando sempre di più gli schemi di Inzaghi, ma nonostante questo, si trova a dover fare le veci del vice Dimarco. E’ vero, in passato era già finito al centro di alcuni rumors che lo vedevano destinato a dover lasciare Appiano…Anche se da quel momento in poi non se n’è fatto più nulla, con lo stesso Gosens che ha poi totalizzato 27 presenze in stagione, condite anche da 2 buone reti.

Per il resto si sa, l’ex Atalanta ha tutt’ora grandi estimatori in Bundesliga: con egli stesso che apprezzerebbe, tra le tante ipotesi, poter tornare nella sua terra natia un giorno. L’Inter potrebbe, non a caso, arrivare a cederlo nella prossima estate. I nerazzurri sono al tempo stesso, come ormai risaputo del resto, alla ricerca del post Skriniar. Per tale ragione, dunque, può pensarci magari qualche club estero.

Calciomercato Inter, la Bundes chiama Gosens: ecco il possibile scambio con Elvedi del Gladbach

Per via del fatto che Ramy Bensebaini – laterale del Borussia M’Gladbach, accostato in passato anche all’Inter – è destinato a dover vestire a fine stagione la maglia di una grande europea, la società tedesca può arrivare a fare un pensierino su Robin Gosens, inserendo in questo potenziale affare Nico Elvedi.

Trattasi di un buon centrale: classe ’96, dotato di ottima fisicità e, tra l’altro, col contratto in scadenza nel 2024. Elvedi ha già messo a referto in stagione 3 reti, andando a segno proprio nella scorsa giornata di campionato contro l’Herta Berlino. Il suo è un profilo che potrebbe aver già attirato l’attenzione di qualche importante club e perché no, nel caso, anche qualcuno appartenente alla nostra Serie A.

Gosens infatti, oltre ad essere titolare, Elvedi è anche più giovane rispetto all'attuale laterale nerazzurro. A proporre, magari, questa eventuale ed ipotetica idea di scambio di cui vi abbiamo appena parlato, potrebbero essere proprio gli agenti dello svizzero: i quali potrebbero provare, in un imminente futuro, a far approdare il loro assistito a Milano.