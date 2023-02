Difensore a sorpresa per l’Inter: “Poco più di 300mila euro”

Il difensore è una delle rivelazioni dell’intero campionato di Serie A, pagato dalla società detentrice del cartellino a un prezzo irrisorio e ora cedibile anche alle big tra cui spunta l’Inter

L’Inter perderà Milan Skriniar al termine del naturale scioglimento del contratto il prossimo giugno, dopo gli innumerevoli e futili tentativi di rinnovo da parte della dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta. Il centrale slovacco, privato per ovvi motivi della fascia di capitano ora fermamente legata al braccio di Lautaro Martinez, sposerà il progetto del Paris Saint-Germain diventando a tutti gli effetti un vero e proprio ‘regalo’ a parametro zero.

Presto o tardi però la dirigenza e il tecnico Simone Inzaghi dovranno fare i conti con la cruda realtà in organico, sperando di non dover perdere anche Stefan de Vrij in scadenza e avendo cura di blindare una volta per tutte l’altro titolarissimo Alessandro Bastoni nella morsa dei club di Premier League. C’è ancora qualche dubbio sulla permanenza di Danilo D’Ambrosio, probabilmente necessaria nell’eventualità in cui non si riuscisse a trovare più di un sostituto in difesa, ma si vedrà come procedere. Intanto quella di Chris Smalling sembra essere ancora la migliore strada percorribile, con qualche altro profilo sul mercato estero da valutare con maggiore attenzione. Quanto al campionato nostrano, ci sono pochissimi profili ritenuti adeguati dalla dirigenza nerazzurra per poter impattare positivamente anche in Europa, ma prossimamente potrebbe essere inserito nella lista degli osservati speciali anche il ventiseienne Federico Baschirotto di proprietà del Lecce.

Calciomercato, rivelazione Baschirotto: ci pensa l’Inter

Il poderoso difensore centrale è stato persino osannato in Spagna ed è stato paragonato all’Incredibile Hulk – noto personaggio dei fumetti Marvel – ma quel che più importa alle varie pretendenti del suo cartellino è il modo in cui affronta le partite: determinazione, grande spirito di sacrificio e ottima tenuta sul campo.

Anche il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, lo ha etichettato come uno degli elementi più preziosi della rosa. Lui che tempo addietro era stato pagato poche centinaia di migliaia di euro dall’Ascoli: “È costato poco più di 300mila euro, è venuto qui con umiltà. È cresciuto come difensore centrale, uno di quelli che hanno fame di gol. Oggi rappresenta il Lecce, con il cuore. Incarna a pieno i nostri valori“. Non si esclude che nel prossimo futuro, forte della necessità di venire incontro alle esigenze di Inzaghi a seguito della partenza di Skriniar, Baschirotto possa essere proposto all’Inter dai propri intermediari. Molto dipenderà dalla voglia di cessione da parte del club giallorosso del Salento, oltre che dall’ambizione dello stesso calciatore di calcare palcoscenici sempre più importanti.