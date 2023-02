Blitz del club: l’addio a zero all’Inter è a un passo

L’addio all’Inter a zero era ed è un fatto certo, e ora il tesserato fuori squadra può ufficialmente accordarsi con un nuovo club. Ecco dove andrà a finire

Che l’Inter non fosse più interessata a trattenere Dalbert era chiaro da tempo. Ciò che pareva nebuloso era il piano di risoluzione per liberarsi del brasiliano.

L’Inter deve preoccuparsi di molti rinnovi nei mesi a venire. Bisogna risolvere le situazioni contrattuali di Stefan de Vrij e di Edin Dzeko. Poi si dovrà pensare a D’Ambrosio ed eventualmente ad Handanovic. Con Skriniar già andato e Gagliardini sicuro uscente, saluterà anche Dalbert. Un esubero che i nerazzurri non sono mai riusciti a piazzare se non in prestito.

Dalbert non è mai rientrato nei piani di Inzaghi. In più è stato bloccato per tutta la stagione da un grave infortunio. Si sapeva che il brasiliano non avrebbe ricevuto alcuna proposta di rinnovo, nemmeno al ribasso, dai nerazzurri. Pagato intorno ai 21 milioni, il laterale mancino non ha mai reso quanto si sperava. Ha sempre deluso, anche in prestito. E ora pare che dopo l’addio all’Inter a zero potrebbe tornare in Brasile. Il San Paolo sembrava il club più interessato fino a qualche settimana fa. Poi la sorpresa…

Proposta inaspettata, si concretizza l’addio all’Inter a zeeo

La nuova squadra pretendente è il Santos. Il club brasiliano ha infatti provato nei giorni scorsi a ingaggiare il terzino sinistro. Il giocatore di proprietà dell’Inter, che andrà in scadenza di contratto a giugno, sembrerebbe molto feluce della soluzione. Come ha rivelato Gazeta Esportiva, il Peixe ha persino formalizzato una proposta ufficiale per il terzino sinistro.

Dalbert, però, potrebbe aggregarsi alla squadra solo per il prossimo Brasileirao, dato che venerdì scorso è scaduto il termine per le iscrizioni alla prima fase del Campionato Paulista.

Quindi niente San Paolo per Dalbert. Fino a un mese fa si pensava che la dirigenza del Tricolor potesse investire per prendere il laterale, dopo una segnalazione dello stesso allenatore Rogerio Ceni. Tempo fa, infatti il mister dichiarò di aver urgentemente bisogno di un’opzione per la squadra sulla corsia di sinistra. Questo perché, in rosa, disponeva del solo Wellinton dopo la partenza di Reinaldo, passato al Gremio.

A fine luglio Dalbert Henrique è stato operato presso l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il terzino si era infortunato durante gli allenamenti in Brasile prima di tornare all’Inter dopo il prestito al Cagliari. L’intervento è perfettamente riuscito e Dalbert si è messo alle spalle anche la terapia di riabilitazione. Potenzialmente il terzino potrebbe allenarsi con l’Inter, ma non si è mai visto in Pinetina.

La triste parabola di Dalbert

I nerazzurri sono quasi sollevati dalla prospettiva di salutare per sempre uno degli acquisti più infelici degli ultimi anni. Dalbert dirà addio all’Inter a zero senza aver mai inciso, se non negativamente (in campo ed economicamente). Con la maglia nerazzurra ha giocato in tutto ventiquattro partite, rendendo sempre sotto le aspettative.

Dalbert ha iniziato la sua carriera in Brasile. Poi si è trasferito in Portogallo per giocare nell’Académico de Viseu nel 2013. Quindi nel 2015 passò al Vitória de Guimarães. L’anno dopo fu preso dal Nizza, dove si segnalò come terzino veloce e bravo nel dribbling.

Nell’agosto 2017 Dalbert si trasferì all’Inter per 21 milioni. Bocciato da Antonio Conte fu dato in prestito alla Fiorentina nel 2018 (con Cristiano Biraghi che fece il percorso inverso: da Firenze a Milano). Nella Viola il giocatore trovò più spazio ma non venne riscattato.

L’anno dopo passò al Rennes, dove giocò poco e male. Nel 2021 era di nuovo alla Pinetina. Pochi giorni e venne ceduto in prestito al Cagliari.