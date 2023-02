Nuova proprietà: 4,5 miliardi, subito affare in Premier

Il proprietario del PSG avrebbe palesato il proprio interesse per l’acquisizione delle quote societarie di un rinomato club di Premier League, con il suo investimento subito la prima operazione d’acquisto a scapito dell’Inter

L’ultimo biennio dell’Inter è stato caratterizzato da tante soddisfazioni a livello sportivo, ma anche qualche difficoltà economica che ha costretto la presidenza in mano a Steven Zhang a ridimensionare i bilanci e richiamare l’attenzione della dirigenza nerazzurra per un nuovo piano strategico di crescita affinché possa arginare l’aggravato dispendio monetario.

Si è parlato a più riprese di una nuova cessione delle quote societarie di maggioranza del club verso una delle cordate interessate, provenienti soprattutto dagli Stati Uniti, sulla scia di quanto accaduto al Milan ma anche tante altre società di livello internazionale. L’ultima, in ordine di importanza, è stata il Newcastle United: le quote sono passate in mano al fondo arabo ‘Pif‘, lo stesso che aveva mosso delle avances – poi rifiutate – per l’acquisizione dell’Inter ancor prima che Zhang decidesse di consolidare la propria posizione all’interno dell’organigramma societario. Oggi il presidente nerazzurro è fermamente concentrato sul proprio progetto di crescita e non intende cedere nulla che gli appartenga. Al massimo, se ce ne fosse la possibilità, lascerebbe ben volentieri in mano ad un socio di minoranza il compito di guarire le ferite debitorie ancora aperte. Al momento, però, tutto tace e tira avanti con le proprie forze.

Al contrario, sempre su territorio inglese, il Manchester United potrebbe presto cambiare tutto: secondo gli ultimi aggiornamenti resi noti da ‘The Guardian’, il proprietario del Paris Saint-Germain, Tamim bin Hamad Al Thani, avrebbe offerto 4,5 miliardi di euro per l’acquisizione del pacchetto azionario dei ‘Red Devils’ attraverso un’operazione del tutto slegata dagli interessi dell’altro club di sua proprietà perché amministrato da una struttura diversa, a lui collegata.

Calciomercato, lo United stravolge tutto: idea Lautaro per 90 milioni

La notizia ha elargito grande stupore e scosso gli animi di tutti i tifosi che, adesso, aspettano soltanto di poter abbracciare figurativamente l’emiro per ringraziarlo del dono di nuovi fondi da investire anche sul mercato. Riportare il club al suo vecchio splendore è infatti l’obiettivo principale di Al Thani.

Per farlo servirebbe dunque il giusto rinforzo in attacco, così che il tecnico Erick ten Hag non possa più lamentarsi dei limiti strutturali della sua squadra. Lautaro Martinez sarebbe il profilo principale per cui tentare l’affondo, ma la richiesta da parte dell’Inter sfiorerebbe i 90 milioni di euro per monetizzare – e speculare quanto basta – sul grande valore del centravanti argentino reduce dalla vittoria della passata edizione del Campionato del Mondo in Qatar.