Pavard sul piatto: scambio alla pari con l’Inter

Il Bayern Monaco potrebbe presto puntare a un tesserato nerazzurro e mettere sul piatto Pavard. Una un po’ mossa azzardata per tentare l’Inter

I bavaresi non si fidano della tenuta fisica di Lucas Hernandez, per questo potrebbero muoversi sul mercato per prendere un altro centrale di piede mancino.

Hincapie è il nome che piace di più, ma il Bayern potrebbe anche buttarsi su Bastoni. In scadenza nel 2024, il difensore nerazzurro comincerà presto a trattare un rinnovo con l’Inter. Ma ci sono parecchie squadre pronte a corteggiarlo con un ingaggio da top player. Ne abbiamo parlato diffusamente in un articolo comparso su questo sito.

Tra questi pretendenti, c’è il club bavarese che potrebbe tentare uno scambio alla pari con Benjamin Jacques Marcel Pavard, anche lui in scadenza nel 2024 e desideroso di una nuova avventura.

L’Inter non appare minimamente interessata a una simile offerta. Potrebbe vacillare solo in due casi: un no di Bastoni alla proposta di rinnovo e un’offerta con un po’ di milioni sul piatto oltre a Pavard.

Le carte sono in parte scoperte. Quindi si gioca su poche variabili. All’Inter non dispiacerebbe prendere il ventiseinne francese, che è già stato sondato a fine gennaio come sostituto last-minute di Skriniar. Ma la priorità di Marotta è rinnovare Bastoni.

Pavard sul piatto: offerta choc da Bayern Monaco

Benjamin Jacques Marcel Pavard potrebbe essere uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo. Il difensore centrale francese non piace solo all’Inter. E a meno che non decida di prolungare il contratto con i bavaresi, è molto probabile che cambierà squadra.

Il francese è il preferito di Marotta per la difesa dell’Inter della prossima stagione. Ma l’obiettivo è complicato soprattutto economicamente. Forse Marotta si aspetta una mossa del difensore per forzare il Bayern Monaco a cederlo al ribasso.

Una settima fa, intervistato da SportBild, il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha confermato che c’è stato un tentativo a gennaio dell’Inter per prendere Benjamin Pavard. Secondo Salihamidzic l’offerta è stata finanziariamente “attraente”, ma che “l’aspetto sportivo viene sempre prima di tutto il resto“.

C’è anche chi ha interpretato queste parole come una mossa strategica in vista della doppia sfida Champions contro il PSG. In pratica, infatti, cedendo Pavard all’Inter, i bavaresi avrebbero agevolato il passaggio di Skriniar in Francia, offrendo un assist alla diretta concorrente per la sfida degli ottavi di finale. Sappiamo come è andata a finire l’andata: il Bayern ha vinto 1-0 e il centrale francese è stato espulso per doppia ammonizione dopo un brutto finale allo scadere su Messi.

Solidità in difesa

A ogni modo, per ora, sembra che la scelta di trattenere Skriniar per ora stia ripagando l’Inter. Pur non eccellendo, lo slovacco sta fornendo buone prestazioni: non appare deconcentrato né intimorito. E l’Inter, nelle ultime giornate, sta subendo pochissimo in difesa. Onana tiene la porta inviolata, Acerbi fa bene sia in mezzo che come braccetto sinistro e de Vrij sta giocando, quando chiamato in causa, a buoni livelli.

Perdere lo slovacco avrebbe fatto saltare tutti gli equilibri in una fase delicatissima della stagione. Per rivoluzionare il reparto c’è tempo. Ma bisogna comunque preservare ciò che resta. Perciò è importante rinnovare subito de Vrij, trovare un accordo per prolungare Bastoni e cercare un accordo con Lotito per prendere Acerbi.

Poi a giugno si capirà quale difensore potrà essere scelto per sostituire Skriniar. Pavard resta il candidato ideale. Dietro c’è Dialó. E poi seguono i vari nomi di cui si è parlato tanto nelle ultime settimane: da Schuurs a Becao.

L’Inter affronterà proprio l’Udinese di Becao nel prossimo match di Serie A. L’arbitro designato è Dionisi della sezione di L’Aquila.