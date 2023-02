Squadra decimata: ora gli infortunati sono otto

Un ottavo di Champions ancora da giocare ed un quarto di squadra che non potrà essere a disposizione. Guai seri per il tecnico. Solo in due possono recuperare

E’ ufficialmente partito il countdown verso l’andata degli ottavi di Champions League per l’Inter. I nerazzurri affronteranno, infatti, nel prossimo mercoledì 22 febbraio la squadra di Sergio Conceicao che nell’ultimo periodo sta vivendo un grandissimo momento di forma.

9 vittorie nelle ultime nove uscite tra campionato e coppa per il Porto: che si è così portato a -5 dal Benfica, posizionato al momento al primo posto con 53 punti. Chiara e precisa l’identità che il tecnico portoghese è riuscito a dare negli anni alla propria compagine. Trattasti, per l’appunto, di una squadra che segna tantissimo e subisce ben poco, proprio come certificato dalle 47 reti messe a segno in Primeira Liga e dai soli 12 gol subiti.

Del resto si sa, quella dei ‘Draghi’ rimane sin da sempre una delle società più blasonate dell’intero panorama europeo e con una storia tutta da scoprire. Proprio per questo, l’Inter non può minimamente permettersi di abbassare la guardia in vista del doppio confronto che andrà in scena col Porto tra febbraio e marzo. Toccherà ad Inzaghi, non a caso, stimolare i propri ragazzi a tirar fuori il 100%, anche se il tecnico piacentino può, comunque, permettersi di tirar fuori un piccolo sospiro di sollievo.

Nonostante Conceicao e i suoi stiano vivendo un vero e proprio momento d’oro sul campo, lo stesso non si può dire dalle parti dell’infermeria. La squadra guidata dall’ex calciatore nerazzurro non potrà, infatti, contare sulla presenza di diversi giocatori in vista dell’andata di Champions contro l’Inter: con la lista degli infortunati che è oramai salita a quota otto.

Allarme Porto, in otto rischiano di non esserci contro l’Inter: Conceicao ne perde altri due

Per via dei loro rispettivi infortuni rimediati nell’ultima di campionato contro lo Sporting Lisbona, sia Galeno che Uribe hanno riportato un brutto guaio muscolare.

Dopo essersi sottoposti, infatti, ad alcuni esami strumentali è emerso fuori che entrambi hanno rimediato una micro lesione all’adduttore della coscia sinistra e per tale motivo non potranno essere a disposizione del tecnico portoghese nell’andata di Champions contro l’Inter. Non è solamente questa, però, l’unica notizia che allarma fortemente Conceicao, il quale può rimanere orfano di tanti altri giocatori.

Fatta eccezione per quei due, il Porto ha un’infermeria ancora del tutto piena. Assieme a loro ci sono anche: Otávio, Veron, Evanilson, Meixedo, Fábio Cardoso e Wendell. Proprio questi ultimi due potrebbero, più verosimilmente, tornare a disposizione contro la ‘Beneamata’ anche se l’auspicio dell’ex nerazzurro è di recuperare, in particolar modo, Otavio ed Evanilson che insieme compongono, praticamente, mezzo attacco dei ‘Draghi’.