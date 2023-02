Via Skriniar e Brozovic, Calhanoglu regala gli eredi a zero

La stagione scorsa c’erano due calciatori fondamentali in campo nella squadra nerazzurra: Skriniar e Brozovic. Giocare senza di loro sembrava impossibile

In un solo anno possono cambiare un sacco di cose. Ne sa qualcosa l’Inter, che nel giro di dodici mesi ha dovuto riconsiderare tutte le proprie certezze.

Oltre a Skriniar, è ormai tacito che l’Inter dovrà dire addio almeno a un altro big a giugno: si parla insistentemente di Marcelo Brozovic. L’uomo che nelle ultime quattro stagioni ha retto e diretto quasi da solo il centrocampo interista.

Il sostituto designato del croato è già in rosa e si chiama Hakan Calhanoglu. Ma cedere Brozovic significherebbe per l’Inter anche muoversi per Kessié. L’idea di uno scambio col Barcellona intriga sia a Milano che in Spagna. Entrambe le squadre troverebbero ciò di cui hanno bisogno a livello tattico e potrebbero mettere a bilancio una plusvalenza.

Ma che Inter sarà senza Skriniar e senza Brozovic? Gli eredi di questi due calciatori che hanno fatto la storia recente della società nerazzurra sapranno davvero colmare il vuoto improvviso che verrà a crearsi non solo in campo ma pure in spogliatoio? La Gazzetta dello Sport rilancia un po’ a sorpresa il nome del ventiseienne Söyüncü, difensore turco in scadenza con Leicester.

Calhanoglu pensa agli eredi di Skriniar e Brozovic

Da mesi gira però voce che l’Atletico Madrid abbia già bloccato il centrale turco. Di sicuro gli spagnoli sono in vantaggio e godono del gradimento dello stesso Söyüncü, ma nessun contratto è stato ancora ufficialmente firmato. Quindi, l’Inter potrebbe ancora inserirsi, magari sfruttando proprio la carta Calhanoglu come sponsor. Söyüncü e Calha sono compagni in nazionale e amici nella vita. Ecco perché si può pensare a una mediazione funzionale del centrocampista interista.

Un altro amicone di Calhanoglu è Kessié. Quando giocavano al Milan, i due facevano coppia fissa. I tifosi rossoneri di sicuro ricordano le loro esultanze: a ogni goal mimavano la posa della fusion del manga Dragon Ball, come a dire: eccoci qua, quando ci uniamo, siamo una cosa sola e inarrestabile.

E Kessié, a oggi, è molto più probabile di Söyüncü. Sembra infatti improbabile che l’Atletico Madrid se lo lasci sfuggire, essendosi mosso prima e meglio di tutti. In Spagna sono infatti convinti che la squadra allenata da Simeone abbia gia un accordo con l’agente del difensore turco. Il giocatore non ha rinnovato con gli inglesi e dalla prossima stagione giocherà con buona probabilità in Liga.

Per lui c’è pronto un contratto di cinque anni, con scadenza nel 2028, e uno stipendio netto da 5 milioni di euro. Negli ultimi giorni di mercato c’era stato anche un tentativo di anticipare l’arrivo del turco a Madrid di qualche mese ma non si è trovata l’intesa economica riguardo all’indennizzo da corrispondere al Leicester.

Senza Brozo

Contro l’Udinese Brozovic dovrebbe tornare titolare. Non un buon segno. Ciò infatti vuol dire che Inzaghi stia attualmente considerando il croato come pedina da usare per il turnover. A centrocampo, quindi, Epic Brozo dovrebbe essere riproposto nella sua posizione di regista titolare. Il croato era già pronto a Genova, ma l’allenatore ha deciso di non rischiare. Potrebbe anche darsi che il mister possa considerare l’ipotesi doppio play. Anche se è difficile che Inzaghi si discorti dal suo credo tattico.

Le malelingue parlano di un Brozovic svogliato e poco corretto con la società. C’è anche chi sostiene che Marotta si sia legato al dito il suo recupero flash per il Mondiale, che poi lo ha portato a un nuovo infortunio.

Quello che è sicuro è che i nerazzurri ascolteranno le offerte per il giocatore. C’è un però, ovviamente: la volontà di Brozo sembra essere quella di rimanere a Milano. Ma non è detto che non possa lasciarsi lusingare dal Barcellona, dal PSG o da un club di Premier League.