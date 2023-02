Inter-Udinese, Inzaghi determinato: “Vogliamo fare una grande partita”

Le parole del tecnico in vista della difficile partita di campionato di domani sera contro l’Udinese trasudano grande voglia di fare risultato, buona la solidità difensiva

Mancano meno di ventiquattro ore al fischio d’inizio della grande sfida del campionato di Serie A tra Inter e Udinese, sul manto erboso di ‘San Siro’. Per l’occasione, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha ascoltato le domande degli inviati in conferenza stampa e risposto con altrettanta determinazione.

“La trasferta di Genova non ci ha favoriti, probabilmente dovevamo essere più cattivi e decisi sulla via della rete. La squadra ha comunque lottato con il giusto atteggiamento sino al novantacinquesimo minuto“, ha aperto Inzaghi.

“La solidità difensiva maturata nelle ultime tre partite è una dato molto confortante: è merito di tutti se lo si è raggiunto, da versa squadra. Domani sappiamo che sarà una partita tosta, contro un’avversaria di valore, forte tecnicamente e fisicamente“, ha poi aggiunto il mister.

Inzaghi sottolinea l’importanza di campionato e Champions: “Ho bisogno di tutti”

“Ho bisogno di tutto domani come anche la prossima settimana in vista dell’incontro di Champions League. Devo fare le dovute valutazioni per capire quale sarà la formazione titolare migliore. Anche Barella freme dalla voglia di vincere, di fare risultato. Lo conosciamo, sappiamo com’è fatto. Ho fiducia in lui e in tutti gli altri“, ha puntualizzato il tecnico.

“Vogliamo vincere davanti al nostro pubblico, il desiderio di rivalsa rispetto alla sconfitta dell’andata non conta adesso. Tutte le partite da qui alla prossima settimana saranno di importanza fondamentale. Dovremo essere bravi noi ad approcciarle nel modo giusto“, ha poi concluso Inzaghi.