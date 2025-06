Inter, Calhanoglu per Yilmaz ma niente scambi: affari separati | ESCLUSIVO

Continuano le manovre di calciomercato dei nerazzurri sia in entrata che in uscita. Possibile una doppia operazione con i turchi del Galatasaray

Il diktat imposto dal fondo Oaktree agli uomini mercato dell’Inter è ormai chiaro ad ogni tifoso. C’è bisogno di svecchiare un po’ la rosa, che negli ultimi anni è stata la più anziana della Serie A, cercando di renderla comunque competitiva in tutte le competizioni. Un compito arduo, ma che la triade formata da Marotta, Ausilio e Baccin vuole portare a termine. Tanti i talenti accostati in questo periodo ai nerazzurri, tra cui anche Baris Alper Yilmaz.

A 25 anni il jolly della Nazionale turca di Vincenzo Montella ha deciso di provare a fare il salto di qualità lasciando il Galatasaray dove è sbarcato quattro anni fa. Il suo sogno è quello di lasciare il paese natale per confrontarsi con un campionato importante come la Serie A, la Premier League o la Bundesliga. Questo nonostante il parere contrario del presidente giallorosso Dursun Ozbek e del tecnico Okan Buruk (che ha un passato da calciatore all’Inter), i quali vorrebbero tenerlo almeno un’altra stagione.

Yilmaz è stato proposto da alcuni intermediari anche al club di Viale della Liberazione, che sembra interessato al giocatore vista la sua duttilità tattica: nasce come ala nel 4-3-3, ma può fare l’esterno sia a destra che a sinistra, oltre che uno dei trequartisti se Chivu opterà per il 3-4-2-1 e all’occorrenza persino il falso nove. Su di lui ci sono anche squadre inglesi (in particolare il West Ham e il Nottingham Forest) e tedesche, tra cui il Lipsia.

Calciomercato Inter, il Galatasaray spinge per Calhanoglu: no allo scambio con Yilmaz

Come detto il Galatasaray non ha voglia di vendere Yilmaz, ma alla fine potrebbe cedere alle pressioni del calciatore. Il prezzo del suo cartellino è stato fissato a 35 milioni di euro, anche perché il 20% del prezzo sulla rivendita spetterà al suo vecchio club dell’Ankara Keciorengucu. Una cifra molto familiare per l’Inter: di fatto è lo stesso fissato per la partenza di Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco vorrebbe vestire la maglia del Cimbom ma, come rivelato dalla nostra redazione, non farà pressioni sul club nerazzurro per andare via. Stando a quanto appreso da Interlive.it, tuttavia, il Galatasaray non ha intenzione di imbastire uno scambio tra i due calciatori, mantenendo le due trattative separate. Anche perché la valutazione che fa la società di Istanbul tra Yilmaz e Calhanoglu è ben differenze e l’acquisto dell’ex milanista è prioritario rispetto alla partenza del loro numero 53. Staremo a vedere come evolverà la situazione.