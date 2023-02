Scalvini è il preferito: così il Milan può battere l’Inter

L’addio di Milan Skriniar già deciso per la prossima estate condizionerà il mercato interista con la necessità di acquistare un centrale. Intrigo Scalvini

L’Inter ripartirà la prossima estate da una sicurezza, o meglio da una mancanza: l’addio di Milan Skriniar a parametro zero dopo aver rifiutato il rinnovo nelle scorse settimane. Lo slovacco rimarrà fino al termine naturale del suo contratto con i nerazzurri prima di accasarsi altrove.

È chiaro come così facendo i meneghini andranno a perdere uno dei pilastri difensivi degli ultimi anni, titolare sia con Conte che con Inzaghi ma ormai pronto per nuove avventure. Serviranno quindi rinforzi nella retroguardia con calciatori in grado di giocare sin da subito a tre e che abbiano magari anche margini di miglioramento. Un identikit perfetto per Giorgio Scalvini che da qualche tempo piace all’Inter e che ha peraltro un talento ancora tutto da esplorare e capacità adattive sia in difesa che persino a centrocampo. Il classe 2003 atalantino è l’ennesima scoperta dei nerazzurri bergamaschi, lanciato da un Gasperini sempre molto avvezzo ad affidarsi ai giovani e lanciarli nel calcio che conta. La sua crescita è graduale ed ha ancora ampi margini di miglioramento tutti da scoprire. Il suo valore di mercato, di pari passo alle prestazioni, è in ascesa, e l’Atalanta pregusta già l’ennesimo grande affare in uscita.

Calciomercato Inter, Scalvini il preferito per il dopo Skriniar: insidia Milan

La crescita di Scalvini è sotto gli occhi di tutti, e per tutta una serie di motivi potrebbe essere il preferito di casa Inter per sostituire Skriniar. Appare chiaro però come le sue prestazioni positive facciano anche lievitare le richieste atalantine.

I bergamaschi sparano infatti alto per il talentino di Chiari che ha una bella struttura fisica, discreta rapidità, capacità nel gioco aereo e buoni piedi con annessa propensione anche al gol, già due in questa stagione. Come se non bastasse sulla strada tra l’Inter e Scalvini c’è anche tanta concorrenza con il Milan in particolare che potrebbe farci un pensierino, ma solo in una determinata condizione. Attenzione infatti ai rossoneri ma solo nel caso in cui dovessero piazzare all’estero Pierre Kalulu, che può avere mercato, per circa 40-45 milioni di euro, che poi sono anche quelli che più o meno potrebbe richiedere il club atalantino. Il ragazzo piace a tante e i milanisti potrebbero divenire un’insidia solo qualora se ne presentasse la necessità e soprattutto le liquidità. L’Inter comunque è lì.