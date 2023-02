Dalla Spagna all’Inter: un altro Campione del Mondo

Avventura consumatasi ormai ai minimi rapporti tra lui e il club. Un compagno di Nazionale di Messi può davvero finire all’Inter. Il punto della situazione

È febbraio, siamo ancora nel vivo dei campionati e delle coppe, ma nonostante questo non si smetterà mai sentir parlare di calciomercato… Con l’Inter che è chiamata anche lei a dover fare tutta una serie di valutazioni.

Ad essere sinceri, infatti, i nerazzurri hanno una cosa di cui si possono ben poco vantare: vale a dire quella di avere numerosi giocatori in scadenza di contratto. Da de Vrij ad Handanovic, passando anche per Dzeko e fino ad arrivare a Dalbert e Gagliardini (più qualche altro che è approdato a Milano tramite la via del prestito). Proprio quelli ultimi due, a differenza degli altri, sono ormai certi di dover dire addio a fine stagione.

Sia l’uno che l’altro si sono, non a caso, ritrovati a rivivere un’esperienza tutt’altro che entusiasmante al fianco della ‘Beneamata’: collezionando, di fatto, pochissimi minuti nel corso delle ultime stagioni (l’ex Fiorentina e Cagliari ancor di più). Quanto al conto del classe ’94 invece, per via del fatto che il centrocampista ‘made in Italy’ si separerà a giugno dai colori nerazzurri, Marotta e Ausilio sono inevitabilmente chiamati a dover trovare un suo sostituto.

Inizialmente si era pensato a Yunus Musah del Valencia e di questo se ne parlerà a ridosso dei prossimi mesi. Nel mentre però, si sa che il calciomercato è solito a poter regalare qualche inaspettata opportunità (come, ad esempio, quella della rottura tra Guardiola e Cancelo e che ha poi portato il terzino ‘tuttofare’ ad accasarsi al Bayern). Una cosa simile potrebbe accadere anche a Rodrigo De Paul che, nel caso, potrebbe tornare ad essere riaccostato nuovamente all’Inter.

Calciomercato Inter, può tornare forte il nome di De Paul

Per via del fatto che l’avventura vissuta fino ad oggi da Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid ha regalato al centrocampista de ‘La Albiceleste’ più cose brutte che belle, lo stesso Campione del Mondo potrebbe anche dire addio a giugno.

A dirla tutta, infatti, il classe ’94 non ha sempre trovato, spesso e volentieri, quella giusta continuità che ci si sarebbe aspettato di vedere inizialmente assieme ai ‘Colchoneros’. Simeone lo ha, non a caso, relegato più e più volte in panchina e qualora il tecnico argentino dovesse continuare a sedere, anche in futuro, sulla panchina dell’Atletico Madrid, lo stesso Rodrigo De Paul rientrerebbe difficilmente nei piani degli spagnoli.

Proprio per questa ragione, quindi, gli agenti del calciatore potrebbero finire per proporre il proprio assistito anche all’Inter. Ormai si sa, l’ex Udinese resta sin da sempre un vecchio pallino di Piero Ausilio: anche se i nerazzurri potrebbero arrivare a prenderlo solamente nel caso in cui l’Atletico dovesse dare il via libera al prestito con diritto di riscatto.