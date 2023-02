Di Maria dalla Juve all’Inter: ecco cosa succede

L’esterno argentino potrebbe restare in bianconero o lasciare Torino dopo appena un anno, restando in Serie A. L’Inter ha un’idea a fronte di una partenza immediata

Sospiro di sollievo per i bianconeri della Juventus. Angel Di Maria ha iniziato a tirare fuori gli artigli del fuoriclasse dopo diversi mesi di vana attesa. Nelle ultime cinque gare ha preso parte a quattro azioni da gol con due reti all’attivo e due assist decisivi, facendo registrare un incremento della percentuale di successo della formazione torinese rispetto a quando era invece non calcava i terreni di gioco.

Per la dirigenza, tuttavia, ci sono ancora molti dubbi legati alla sua posizione futura. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023 come da precedenti accordi, ma non sembrerebbe ancora esserci l’ombra della possibilità di rinnovo per un’altra stagione. L’ultima, a suo dire, su suolo europeo: Di Maria ha infatti intenzione di chiudere in bellezza gli anni più belli della sua carriera professionale, prima di far rientro in Sud America e concludere definitivamente i giochi. A tal proposito, nel caso in cui non dovesse effettivamente trovare un altro accordo con la Juventus, specialmente se quest’ultima non dovesse centrare alcun obiettivo in Europa, il calciatore potrebbe essere proposto dalla sua entourage ad altri club di caratura. Tra questi rientra proprio l’Inter.

Calciomercato, Di Maria per Correa: il piano dell’Inter è irrealizzabile

Il club nerazzurro potrebbe infatti valutare il profilo del Campione del Mondo in Qatar come potenziale sostituto del suo connazionale Joaquín Correa, grande delusione di questa stagione.

Il centravanti ex Lazio sarebbe in procinto di lasciare l’Inter la prossima estate, pur restando anch’egli nel giro dei campionato europei per mantenere vivo l’interesse del suo commissario tecnico Lionel Scaloni per la convocazione alla prossima edizione di Copa America. In questo scenario, però, seppur in arrivo a parametro zero, Di Maria peserebbe notevolmente sul monte ingaggi a disposizione della dirigenza nerazzurra. Un peso da non potersi affatto permettere al momento, visti gli ingenti costi di gestione del resto dello spogliatoio. Molto potrebbe dipendere da quanti altri calciatori oggi presenti in rosa potrebbero dire addio: da Stefan de Vrij a Robin Gosens, passando per Denzel Dumfries e Romelu Lukaku.