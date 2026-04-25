Stankovic e il ritorno all’Inter, c’è la ‘benedizione’ di Chivu: “Come un figlio”

Il centrocampista figlio d’arte ha disputato una grande stagione con la maglia del Brugge. Il club nerazzurro eserciterà l’opzione riportandolo a casa

Aleksandar Stankovic tornerà all’Inter al termine di questa stagione. Il club nerazzurro è infatti intenzionato a esercitare l’opzione d’acquisto fissata a 23 milioni di euro. Il principale ‘sponsor’ dell’operazione è Cristian Chivu, il quale conosce molto bene il figlio di Dejan fin da quando era un ragazzino. Lo ha anche allenato nel settore giovanile interista.

Nella conferenza stampa di vigilia della gara col Torino, Chivu ha rimandato la questione a fine anno, confermando però la sua profonda stima per il centrocampista autore di una grande stagione e crescita in Belgio con la maglia del Brugge.

“Lo stiamo seguendo con molta attenzione, sappiamo quanto di buono ha fatto da quando ha lasciato la Primavera. Lo conosco benissimo, addirittura da quando aveva 4 anni. Per me è come un figlio, sappiamo il suo valore e la sua crescita negli ultimi due anni. Questa estate abbiamo scelto di fargli fare un’esperienza importante anche in Champions, per noi è stata una scelta molto consapevole. Quando si parlerà di lui durante il mercato, un pensiero lo faremo senz’altro”.

L’Inter vuole puntare forte su Stankovic jr, a meno di una proposta irrinunciabile (piace molto in Premier) tornerà in nerazzurro per restarci.