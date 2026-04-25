Alajbegovic, Diaby, Nico Paz e le cessioni: Inter, la verità in attacco

Stanno circolando tanti nomi per il reparto offensivo di Chivu della prossima stagione. Ecco come stanno veramente le cose

La scorsa estate Nico Paz, a gennaio Moussa Diaby e adesso Kerim Alajbegovic. È sempre più evidente che l’Inter sia alla ricerca di un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli che attualmente fanno parte della rosa a disposizione di Cristian Chivu. Qualcuno, possibilmente di piede mancino, in grado di creare superiorità saltando l’uomo in dribbling. Sono usciti anche altri nomi, tutti con una caratteristica in comune.

Da Chiesa a Ndoye passando per Brandt fino a Bernardo Silva, sono tutti fantasisti che possono ricoprire più ruoli: da seconda punta nel 3-5-2 a trequartista nel 3-4-2-1 ad ala nel 4-3-3 o esterno a tutta fascia tornando al 3-5-2. Questo perché Chivu non ha ancora deciso quale modulo adottare la prossima stagione, ma vuole giocatori duttili. E non vuole cedere nessuno dei quattro attaccanti di oggi: Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny.

Insomma, un’aggiunta e non una sostituzione. A partire sarebbe un giocatore in un altro reparto. Ma chi dei tre ha più chance di sbarcare all’Inter? Probabilmente ad oggi Diaby, visto che vuole lasciare l’Arabia Saudita e che l’Al Ittihad sta prendendo Salah per sostituirlo. Alajbegovic, che piace in Premier e Bundesliga, sembra aver scelto la Serie A come prossima tappa della sua carriera, ma c’è la concorrenza di Milan, Napoli e Roma. Nico Paz è quello con più incognite: da capire se il Real Madrid vorrà cederlo e a quale prezzo.