Paura di Barella: chiede di accelerare subito la trattativa

Svolta di calciomercato che coinvolge il centrocampista dell’Inter e un altro top player in procinto di cambiare squadra

Dopo un periodo di calo fisico e prestazionale, Nicolò Barella è tornato ai suoi altissimi livelli. Non è un caso che da quando il mediano sardo ha ripreso a macinare gioco e kilometri, l’Inter abbia inanellato una striscia di quattro vittorie di fila che sono servite a blindare lo scudetto e a conquistare la finale di Coppa Italia. E le voci sul suo futuro si sono ribaltate.

Se infatti prima qualche tifoso interista sperava nella sua cessione nel calciomercato estivo, adesso sono i top club che hanno iniziato a bussare alle porte del club di Viale della Liberazione per chiedere informazioni su Barella. In particolare si è parlato del Real Madrid, pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro, specie qualora in panchina dovesse essere richiamato José Mourinho, che stima molto l’ex Cagliari.

Una situazione che, secondo il portale spagnolo El Nacional, avrebbe spaventato Enzo Fernandez. Il centrocampista argentino è un vecchio pallino di Florentino Perez e sperava di trasferirsi ai blancos, ma le altissime richieste del Chelsea hanno frenato la trattativa. Il giocatore, attraverso il suo entourage, sta spingendo per accelerare l’operazione, tormentato dall’incubo Barella.