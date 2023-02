Via libera alla Juve, Alex Sandro può vestirsi di nerazzurro

Il laterale bianconero potrebbe a sorpresa approdare a Milano. La Juve ha già gli occhi puntati su un altro rinforzo che interessa anche all’Inter. I possibili scenari

Non è un buon momento per la Juventus, perlomeno sul piano societario ma non solo, e lo si evince anche dal fatto che i bianconeri siano tenuti tutt’ora sotto inchiesta.

A seguito di quell’ormai nota penalizzazione da 15 punti in campionato, la ‘Vecchia Signora’ è infatti alle prese con il caso Prisma: con le eventuali sanzioni che vanno dal rischio retrocessione, fino ad arrivare ad un’eventuale esclusione da campionato e coppe. Roba da tutt’altro che poco conto, insomma. Al tempo stesso però, i bianconeri possono fare una sola ed unica cosa: provare a pensare unicamente al campo e ragionare anche in ottica futura (sul mercato s’intende).

Non a caso, a tenere banco, sono proprio i contratti in scadenza di gente come Cuadrado, Rabiot e, per concludere, Alex Sandro. Fatta eccezione per i prestiti di Paredes, Di Maria e tanti altri, ma di questo se ne parlerà più in là, il terzino brasiliano è destinato a non rinnovare: con la Juventus che ha già in mente il suo ideale sostituto. Oltre a Grimaldo, anche lui in scadenza col Benfica, i bianconeri starebbero pensando concretamente a Carlos Augusto (tra le tante cose, altro osservato speciale di Marotta e Ausilio).

E’ vero, il nome dell’attuale esterno del Monza è un profilo che garba particolarmente ai nerazzurri, ma è anche altrettanto chiaro il fatto che l’Inter, ancor prima di cedere Gosens, non compirà alcuna mossa sull’out di sinistra. Ciò che potrebbe prendere quota, però, è l’ipotesi che alla ‘Beneamata’ venga offerto, per l’appunto, il laterale juventino: il quale è destinato a lasciare Torino a parametro zero.

Calciomercato Inter, spunta fuori la pista Alex Sandro a zero: ecco cosa fanno sapere i nerazzurri

Per via del fatto che Alex Sandro non estenderà la durata del proprio contratto assieme alla Juventus, l’ex Porto – in bianconero sin dal 2015 – potrebbe finire per essere offerto a tutta una serie di squadre, Inter inclusa.

Nonostante il classe ’91 abbia già totalizzato 26 presenze in stagione, condite tra l’altro da 2 assist, il calciatore non rientra più al centro del progetto tecnico bianconero, con l’intera dirigenza della ‘Vecchia Signora’ che vuole attuare qualche cambiamento (a cominciare dalla difesa). Proprio per tale ragione, il suo agente potrebbe proporlo a vari club d’Europa e, a sorpresa, anche alla ‘Beneamata’. Quale sarebbe la posizione da parte dell’Inter a quel punto?

Qualora Alex Sandro non dovesse arrivare a pretendere un ingaggio fin troppo alto, Marotta e Ausilio potrebbero anche finire per farci un pensierino: ingaggiandolo, di fatto, a condizioni economiche favorevoli. E’ vero, non sarà certamente uno dei difensori più tecnici in circolazione, ma volendo potrebbe, all’occorrenza, ricoprire più ruoli. Non è un caso, infatti, che Allegri lo abbia impiegato più e più volte in stagione come braccetto di sinistra in una difesa a tre.