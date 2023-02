Il Napoli vende Osimhen e brucia l’Inter: 45 milioni

Non c’è solo Dumfries nel mirino del Manchester United. I Red Devils continuano infatti a corteggiare Victor Osimhen: in Inghilterra si vocifera di una possibile offerta al Napoli da oltre 100 milioni

Un’offerta a cui il buon De Laurentiis non potrebbe mai dire di no. Ecco perché Giuntoli è già al lavoro per bloccare l’erede di Osimhen. Incassando 100, almeno 40 milioni potrebbero essere investiti per Hojlund, che negli scorsi mesi è stato accostato spesse volte all’Inter.

Se il Napoli dovesse vendere Osimhen, potrebbe bruciare senza affanni l’Inter con un’offerta lampo da 40-45 milioni. I nerazzurri, invece, potrebbero muoversi solo con un prestito con obbligo condizionato e inserendo nell’affare varie contropartite. Rasmus Winther Hojlund costa già caro, ma sembra un ragazzo destinato a far grandi cose. E non a caso anche i grandi club europei si sono accorti del suo talento.

Gli osservatori del Real Madrid sono stati incaricati di seguire da vicino il danese dell’Atalanta. E potrebbero presentarsi all’Olimpico per vedere come si comporterà il ventenne contro la Lazio. Sembra che il nome dell’ex Sturm Graz sia stato fatto dallo stesso Florentino Perez, che si è messo in testa di trovare subito un erede di Benzema, ossia un giovane da far crescere sotto l’ala protettiva del trentacinquenne francese.

L’attaccante della Dea piace poi pure ai Gunners, che monitorano già da qualche mese con parecchia attenzione il ventenne. Quindi, il Napoli, per poter prendere il danese dovrebbe muoversi prima di tutti gli altri, convincendo il ragazzo e l’Atalanta e, soprattutto, offrendo garanzie sportive più incoraggianti rispetto alle concorrenti. Di fatto sia al Real che all’Arsenal Hojlund partirebbe come riserva. Al Napoli, invece, sarebbe titolare, in caso di partenza di Osimhen. Ma senza la cessione del nigeriano, i partenopei non si spingerebbero mai a fare un’offerta all’Atalanta.

Osimhen venduto dal Napoli e rimpiazzato con il bomber dell’Atalanta

Osimhen piace anche al Real, ma Perez non ha i fondi per poter convincere De Laurentiis. I Blancos potrebbero però cercare di arrivare a Stanislav Lobotka, il vero metronomo del Napoli di Spalletti. Il centrocampista slovacco che appena arrivato in Campania aveva avuto tanti problemi, tanto da essere stato a un passo dall’essere ceduto in prestito al Torino o all’Hellas Verona, sembra rinato, e ora piace a moltissimi top club.

Carlo Ancelotti ha chiesto informazioni sul centrocampista. E anche Xavi sembra interessato. In realtà la prima scelta del Barcellona dovrebbe essere Brozovic, ma qualora il croato si rifiutasse di lasciare l’Inter, i blaugrana potrebbero bussare alla porta di Giuntoli, pronti a investire 45 milioni.

Intanto Osimhen, poco prima della vittoria del Napoli in Champions contro l’Eintracht, non ha chiuso alla possibilità di un trasferimento a fine stagione. Il nigeriano sa di avere molti estimatori e non sarebbe scontento di misurarsi con la Premier. “A fine stagione vedremo cosa succederà, non dipende da me”, ha detto l’attaccante.

De Laurentiis si aspetta 100 milioni

Intervistato da ESPN, Osimhen non se l’è sentita di garantire ai tifosi azzurri la sua permanenza al Napoli. “Quando stai facendo così bene, i migliori club di tutto il mondo ti osservano, soprattutto nei primi cinque campionati d’Europa. Riuscire ad attirare l’interesse di questi top club dimostra che sto andando alla grande e mi dà la motivazione per fare ancora di più, per me stesso e per la mia squadra“.

“Io sono concentrato sul Napoli in questo momento“, ha detto ancora l’attaccante, “e loro hanno l’ultima parola. Voglio solo aiutare la mia squadra a vincere partite e vincere trofei. A fine stagione vedremo cosa succederà, ma non dipende da me. Sta alla società decidere“.

Il proprietario del Napoli continua a ribadire che l’asso nigeriano non è in vendita. Ma molti voci parlando di contatti già avviati per un’offerta di poco superiore proprio ai 100 milioni con il Manchester United. Più defilati osservano il Chelsea e il Newcastle. E se il nigeriano passa la palla al Napoli, Aurelio De Laurentiis si sfrega le mani, pronto a raccogliere il più possibile da una cessione eccellente. L’ennesima nella sua gestione del club partenopeo.