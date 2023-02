La Premier può permettersi di strappare chi vuole e quando vuole alla Serie A. E ovviamente ci sono anche giocatori dell’Inter nel mirino dei club inglesi. Occhio a Brozovic e Lautaro: entrambi potrebbero finire sulla lista della spesa di uno dei club più ricchi della Premier

La squadra in questione è facilmente individuabile: si tratta del Newcastle. In caso di qualificazione in Champions, i Magpies sono infatti pronti a spendere più di chiunque altro. Pure più del Chelsea. E l’Inter, come è noto, non può trattenere nessuno qualora arrivassero offerte irrifiutabili.

Da un lato si parla di Dumfries, che i nerazzurri considerano cedibile e che il Newcastle potrebbe prendere in considerazione per una cifra intorno ai 40 milioni. E dall’altro lato, in Inghilterra credono che PIF potrebbe puntare a scippare all’Inter pure Lukaku (che però verrebbe comprato dal Chelsea). Ancora più ardita ma non impossibile è la trattativa che la squadra inglese potrebbe inaugurare per comprare sia Lautaro che Brozovic. E per portare a Newcastle l’attaccante argentino e il centrocampista croato, pare che il fondo PIF sia disposto a investire fino 100-110 milioni di euro.

Quindi l’Inter potrebbe davvero perdere due degli uomini protagonisti dei momenti più positivi delle ultime stagione. Lautaro non è considerato cedibile dai dirigenti interisti; Brozovic, invece, potrebbe essere catalogato fra i calciatori che l’Inter è disposta a sacrificare per sanare il bilancio.

Lautaro e Brozovic insieme in Premier: 110 milioni con la Champions

I tabloid inglesi ripetono già da tempo che per il prossimo mercato i Magpies potrebbero spendere più di 250 milioni. Gli obiettivi dichiarati sono quattro: un centrale d’esperienza, un regista affidabile, un giovane goleador e un giovanissimo di grandi prospettive da far crescere. Tradotto in nomi più concreti, si parla di Koulibaly, Brozovic, Lautaro Martinez e il sedicenne Diego Sia del Milan.

Il Newcastle United è il club più ricco del mondo. E se una proprietà del genere si è messa in testa di prendere uno come Lautaro Martinez, alla fine lo farà. Le prospettive, dal punto di vista sportivo, sono incoraggianti. Il Newcastle sta facendo benissimo in Premier (anche se nelle ultime giornate il rendimento è un po’ calato) e finora PIF ha portato a termine ottimi affari sul calciomercato senza spendere oltre il dovuto, anche per i limiti imposti dal FPF. Con la qualificazione in Champions cambierebbero molte cose. E solo per Lautaro, PIF potrebbe mettere sul piatto un’ottantina di milioni.

Il club è attualmente terzo in Premier. E già da tempo ha mostrato interesse per l’attaccante argentino dell’Inter. Oltre Lautaro, interessa però anche Brozovic. E per entrambi, il Newcastle potrebbe arrivare a raddoppiare lo stipendio attuale.

Il Toro in Champions

Lautaro Martinez sarà chiamato stasera contro il Porto a dimostrare di essere il vero top player dell’Inter. Inzaghi ha fatto capire di fidarsi ciecamente del suo attaccante e di considerarlo il vero perno della squadra. Non è ancora chiaro chi gli giocherà accanto. Nelle ultime ore sembrano cresciute le chance di vederlo in coppia con Lukaku. Ma il belga è stato schierato dal primo minuto contro l’Udinese senza dare prova di aver recuperato al 100% la forma. Forse non può ancora garantire a Inzaghi la stessa affidabilità di Dzeko.

Brozo, invece, dovrebbe partire quasi sicuramente dalla panchina, con Calhanoglu promosso come play, in una partita fondamentale della stagione. L’Inter potrebbe dunque scendere in campo con questa formazione: Onana in porta; Skriniar, Acerbi e Bastoni in difesa; Darmian e Dimarco sulle fasce; Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan a centrocampo; Dzeko e Lautaro in attacco.

Dal Porto di Sergio Conceiçao ci si attende un 4-4-2. Diogo Costa in porta. Joao Mario, Pepe, Marcano e Zaidu in difesa. Franco, Grujic, Eustaquio e Galeno a centrocampo. Il temibile Taremi e Pepé in attacco.