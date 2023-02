‘Porta’ l’erede di Skriniar: scambio folle con Dimarco

Pazza idea di scambio che può costringere un’interista sfegatato a lasciare Milano. Potrebbe essere lui a regalare all’Inter l’erede di Skriniar. Ecco come stanno le cose

Andava di scena nello scorso finale di gennaio l’accordo tra Milan Skriniar ed il Psg. Lo slovacco ha, infatti, detto sì al progetto dei parigini e l’ha fatto tramite un pre-contratto, il quale sarà valido a partire dal prossimo luglio.

Inizialmente, Marotta e Ausilio stavano pensando di cederlo già nella recente sessione di calciomercato invernale, in modo tale da monetizzare qualcosina, ma dopo aver preso atto del fatto che non c’erano ideali sostituti all’altezza sul mercato, l’intera dirigenza nerazzurra ha, poi, optato per la soluzione di tenerlo sino a giugno al proprio fianco. Skriniar continuerà, non a caso, a giocare nella difesa a tre: provando ad onorare sino all’ultimo la maglia nerazzurra e a mantenere la giusta professionalità che lo ha sempre contraddistinto in tutti questi ultimi anni.

Nonostante questo, per via del fatto che è comunque destinato a dare il suo addio all’Inter a parametro zero, l’esigenza di dover trovare il suo futuro erede si fa sempre più viva. Da Djalo a Smalling, passando anche per Demiral e fino ad arrivare al suo attuale compagno di squadra Scalvini. Restano questi, ad oggi, gli osservati speciali della ‘Beneamata’: dove, nel mentre, interessa anche Jose Maria Gimenez dell’Atletico Madrid…Il quale potrebbe arrivare a Milano tramite un assurdo scambio.

Calciomercato Inter, scambio a sorpresa Gimenez-Dimarco: svelata la posizione dei nerazzurri

Stando a quanto riferito, direttamente, dal portale ‘Todofichajes.com’ nelle ultime ore, l’Inter monitora attentamente la situazione Gimenez: centrale difensivo dell’Atletico Madrid con cui potrebbe prendere quota uno scambio a sorpresa con Federico Dimarco.

Il classe ’95, pur essendo ancora nel pieno della propria carriera, si trova al fianco dei ‘Colchoneros’ dall’ormai lontanissima estate del 2013. E’ vero, ha sempre dato un’ottimo apporto alla squadra di Diego Simeone, anche se quest’anno le cose stanno andando un po’ diversamente. Qualche acciacco fisico per lui, che gli ha concesso di raccogliere sole 21 presenze in stagione: motivo per cui l’Atletico Madrid starebbe pensando ad un suo addio.

Ora, per via del fatto che gli spagnoli nutrono un particolare interesse nei confronti di Dimarco – con l’Inter che, al tempo stesso, osserva Gimenez – l’intera dirigenza presieduta da Enrique Cerezo starebbe pensando a questa eventuale ed ipotetica soluzione che, a dirla tutta però, non farebbe particolarmente felici i nerazzurri: in quanto Dimarco, perlomeno ad oggi, non è considerato in vendita.