Formazioni UFFICIALI Inter-Porto: Dzeko con Lautaro

Le scelte di Inzaghi e Conceicao per il match di scena allo stadio ‘Meazza’ valevole per l’andata degli ottavi di Champions League

Sono ufficiali le formazioni del match fra Inter e Porto valevole per l’andata degli ottavi di Champions League e di scena fra circa un’ora allo stadio ‘Meazza’.

Inzaghi sceglie Dzeko e non Lukaku come partner di Lautaro. In cabina di regia, come previsto, Calhanoglu con Brozovic che fa così ritorno in panchina. Darmian sull’out destro, in difesa si rivedono Bastoni e Skriniar. Sulla carta Conceicao schiera i suoi col 4-2-3-1: Galeno, Otavio e Pepé alle spalle di Taremi.

Champions League, le formazioni ufficiali di Inter-Porto

Da Barella a Joao Mario, ecco i ventidue ufficiali della sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Porto di Sergio Conceicao. Arbitro il serbo Jovanovic:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Grujic, Uribe; Galeno, Otavio, Pepé; Taremi. All.: Conceicao

Arbitro: Jovanovic (SER)