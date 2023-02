Gratis in nerazzurro, ci pensa Calhanoglu: ‘Vieni all’Inter’

Il centrocampista turco ha preso il posto di Brozovic che pian piano si allontana dai piani di Inzaghi, al contempo stringe i contatti con l’ex compagno di squadra al Milan

Hakan Calhanoglu è diventato in poco tempo un’istituzione dell’Inter, da quando ha preso il posto di Marcelo Brozović in mediana. Le sue abilità palla al piede e la grande visione di gioco sono uniche, perché gli permettono di non restare fisso al centro del gioco ma di spingersi anche più in avanti per dare man forte all’azione offensiva. Il suo rinnovo di contratto sembra ormai ad un passo fino al giugno 2026, con opzione di prolungamento di un altro anno ancora. Un’ottima notizia per i tifosi nerazzurri.

Per il compagno di squadra croato, invece, non c’è stato neppure modo e tempo di riprendersi quel che gli spettava. Ora il suo spazio con Inzaghi è ridotto all’osso per motivi che intaccano anche la sfera fisica, le cui condizioni sono piuttosto lontane da quelle passate. Il calciatore sarebbe addirittura stato indicato come potenziale partente la prossima estate, con tanti club alla porta degli uffici di Viale della Liberazione disposti a strapparlo a condizioni vantaggiose. L’Inter preferirebbe monetizzare, ma resterebbe in ballo il problema del sostituto immediato. Nelle passate settimane sono girate voci sul possibile – ma alquanto improbabile – scambio diretto con il cartellino di Franck Kessié sotto contratto con il Barcellona, ma sia Giuseppe Marotta che la dirigenza blaugrana hanno prontamente smentito qualsiasi contatto pro operazione. Eppure, proprio grazie alla convincente attitudine di Calhanoglu, l’ivoriano potrebbe decidersi a tornare in Serie A per sposare l’ambizioso progetto a corte di Inzaghi. Una sorta di appello da ‘vieni all’Inter’, per così dire.

Calciomercato, ancora Kessié-Brozovic: Calhanoglu ci mette lo zampino

L’Inter sarebbe tuttavia disposta a prelevare Kessié soltanto a mezzo di un prestito con eventuale diritto di riscatto in caso di raggiungimento degli obiettivi stagionali prefissati. Questa ipotesi sarebbe comunque resa possibile a seguito di una serie di cessioni che possano portare nelle casse nerazzurre almeno 60 milioni di euro, per riportare in positivo i bilanci societari.

L’alternativa consisterebbe ancora una volta nell’idea di scambio con Brozovic, qualora il tecnico Xavi dovesse comprendere le difficoltà di rimpiazzo di un calciatore estremamente importante come Sergio Busquets.