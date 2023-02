Doppio colpo Juve-Inter: intreccio da 80 milioni

By

Il Barcellona starebbe studiando un doppio colpo in Italia: sulla base di 80 milioni i blaugrana potrebbero cercare di prendere due centrocampisti, uno dall’Inter e l’atro dalla Juve

Sia i bianconeri che i nerazzurri non sono in condizioni di trattenere i loro giocatori in caso di offerte decenti. Calciomercatoweb.it parla a tal proposito di un suggestivo intrigo dalla Spagna che potrebbe portare a un doppio colpo da parte del Barça ai danni di Inter e Juve.

Dopo il terremoto societario (con le dimissioni di Agnelli), la notizia della penalizzazione di 15 punti da poco incassata e non ancora digerita e la possibilità di ottenere altre batoste, alla Juve già si parla di una rivoluzione sportiva. Ci saranno di sicuro molti addii a zero e si cercherà di abbassare il monte ingaggi.

Dovrebbero svincolarsi Adrien Rabiot, Alex Sandro e Juan Cuadrado. E poi dovrebbe essere messo sul mercato Vlahovic. L’unica speranza per la dirigenza bianconera è che la squadra possa vincere l’Europa League, così da poter ottenere un piazzamento in Champions per l’anno prossimo.

Anche all’Inter la situazione non è così rosea. Dal punto di vista sportiva, il secondo posto a -15 dal Napoli viene giudicato come un fallimento. A salvare Inzaghi ci sono la Supercoppa italiana, la Coppa Italia ancora possibile e il passaggio di turno in Champions. Ma sotto il profilo economico, l’Inter sta messa peggio pure della Juventus.

Un doppio colpo grazie a de Jong, il Barcellona prende da Juve e Inter

Morale della favola, i due top club della Serie A devono vendere e comunque subire passivamente gli assalta da parte delle grandi squadre europee. Per esempio il Barcellona di Xavi. “Primissimo nella Liga e lanciato verso la conquista del titolo con 8 punti di vantaggio sul Real Madrid“, si legge su calciomercatoweb.it, il Barcellona vorrebbe mettere sul mercato Frenkie de Jong per fare cassa e reinvestire. “L’olandese, che piaceva anche alla Juventus ma soprattutto al Manchester United, nei piani della dirigenza blaugrana frutterà non meno di 80 milioni di euro“.

In pratica sembra che Xavi abbia già dato disposizioni su chi prendere per sostituire il caro Frenkie. Vuole un regista e un interno di centrocampo mancino. Il primo profilo rimanda a Marcelo Brozovic, che il Barcellona segue da tempo. Il secondo a Rabiot, che sembra comunque destinato a lasciare la Juve a zero a giugno.

Per il croato è tutto più difficile. L’Inter, che lo ha da poco recuperato dopo un lungo infortunio, sa di non poter cedere a cuor leggere il centrocampista che ha retto per più di tre anni le geometrie della squadra. Ma l’età del giocatore e soprattutto il suo ingaggio pesante (Brozo è il tesserato più pagato dell’Inter) potrebbero spingere la dirigenza ad accogliere offerte superiori ai 35 milioni.

Brozovic in vendita?

“Il croato, non più indispensabile nell’economia di gioco di mister Inzaghi, è in primissima fila per vestire la maglia del Barcellona“, si legge su calciomercatoweb.it. Insomma, grazie all’addio di de Jong, il Barcellona vorrebbe rifondare il proprio centrocampo con un doppio colpo in Italia, pigliando da Inter e Juve. E, ovviamente, promettendo ai calciatori desiderati ingaggi top e la prospettiva di poter giocare per una delle squadre più blasonate d’Europa.

Brozovic è ancora importante per l’Inter, e tornando a giocare stabilmente lo dimostrerà anche a chi in questi mesi ha dimenticato il valore del giocatore. I dirigenti dell’Inter sanno di dover far fronte a una situazione di emergenza.

Quindi tutte le volte che prendono in considerazione l’ipotesi di una cessione del croato non lo fanno perché convinti che Epic Brozo sia finito o facilmente sostituibile. Purtroppo la società nerazzurra è costretta a cedere chiunque. Di fronte a 100 milioni si venderebbe anche Lautaro, subito. E lo stesso vale per Barella.