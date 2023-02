INTERLIVE | Agente Djaló in sede e poi allo stadio: l’Inter accelera per l’ex Milan

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, ieri i dirigenti nerazzurri hanno accolto in sede l’agente di Tiago Djaló, uno dei nomi in cima per il dopo Skriniar

L’agente del difensore ex Milan ora in forza al Lille è stato poi al Meazza ad assistere alla gara di Champions col Porto. Dunque l’Inter sta accelerando per prendere Dialó? Pare che il ventiduenne portoghese abbia già espresso il suo gradimento a proposito del possibile approdo a Milano.

Da trovare intesa con Lille, che lo valuta tra i 15 e i 20 milioni. Piero Ausilio e soci vorrebbero però puntare a strappare uno sconto. Anche perché il contratto del classe 2000 scade a giugno 2024. Ovviamente sul ragazzo ci sono anche altre squadre. E la più temibile è il Newcastle. Gli inglesi sono infatti interessati al difensore centrale. Quindi i nerazzurri potrebbero veder sfumare obiettivo numero uno per sostituire Skriniar.

L’intesa con l’agente di Djaló appare fondamentale. Da un lato ci potrebbero essere i Magpies, pronti a offrire un assegno di oltre 20 milioni di euro per liberarlo dal suo contratto con il Lille, e l’altro c’è l’Inter, che sembra aver già trovato un mezzo accordo con il calciatore ma impossibilitata a corrispondere quanto richiesto dagli ex campioni di Francia.

Per il Lille si tratterebbe comunque di un affare, dato che il giovane è stato pagato solo 4 milioni di euro dal Milan. L’Inter aveva provato a prenderlo già a gennaio, per far partire Skriniar in anticipo verso il PSG. Ma, in quell’occasione, il Lille ha deciso di rifiutare ogni approccio, su esplicita richiesta dell’allenatore Paulo Fonseca che crede molto nella coppia difensiva composta da Tiago e Leny Yoro (un altro giovanissimo: un classe 2005).

L’agente Djaló in sede e poi allo stadio per discutere con l’Inter

L’ex Milan ha già dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli. Dopotutto è un nazionale portoghese, e in più è giovane, quindi ha ancora ampi margini di crescita. Riuscirà l’Inter a spuntarla e a soddisfare le richieste economiche del Lille? Sembra complicato.

E qui dovrebbe entrare in gioco l’agente di Djajó, cioè il proprietario della società Invictus Team, chiamato a convincere il Lille a liberare il ragazzo a meno del previsto, cioè sotto i 15 milioni. Le informazioni giunte in redazione a interlive.it sembrano comunque incoraggianti. Le discussioni vanno avanti e si punta a trovare una soluzione a breve termine.

Djaló è arrivato al Lille nell’ambito dell’operazione che ha portato Rafa Leao al Milan. E in Ligue 1 si sta facendo un nome da difensore talentuoso e grintoso. I portoghesi, invece, lo vedono come il perfetto erede di Pepe, anche se il ragazzino ex Milan ha un po’ meno preparazione tattica e un po’ più tecnica.

Per il Milan è di certo un rimpianto, dato che il ragazzo non ha mai avuto l’occasione di mettersi sul serio in mostra. E infatti si è parlato anche di un possibile ritorno in rossonero. Altra squadra italiana interessata al profilo del portoghese è il Napoli.

Un difensore pronto?

Anche se sta facendo bene in Ligue 1, Tiago sarebbe comunque una scommessa all’Inter. Data la sua giovane età e il fatto di non aver mai giocato davvero in Serie A, sono molti i dubbi, soprattutto sull’educazione tattica del profilo. Il punto forte del ragazzo è la grande fisicità. Insomma, è un calciatore da far crescere e che ancora deve far vedere il meglio di sé. Ma Ausilio ci crede.

Si dice infatti che prima gli scout e poi i dirigenti nerazzurri si siano innamorati del calciatore portoghese: tutti lo vedono come un obiettivo su cui insistere e, nel caso, fare anche qualche sacrificio. Per non far rimpiangere Skriniar dovrà dimostrare personalità, forza e adattabilità.

Il problema principale è sempre quello economico. Fa paura la concorrenza del Newcastle e soprattutto si teme che il Lille possa alzare il prezzo nonostante la relativa vicinanza della scadenza di contratto del giovane difensore portoghese.