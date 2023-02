Marotta ‘avvisa’: “Bisogna razionalizzare”. Erede Skriniar: incontro in sede

By

Le dichiarazioni dell’ad nerazzurro prima della gara col Porto valevole per l’andata degli ottavi di Champions League

“Dal punto di vista del coinvolgimento e degli stimoli queste partite fanno sognare”. Lo ha detto Beppe Marotta a ‘Prime’ prima del match col Porto. “Il 2010 resterà nella storia di questo club, ripetersi non è facile ma noi abbiamo l’obbligo di raggiungere la vetta più alta possibile“.

Il superamento del turno vale 20 milioni di euro: “Stasera prevale l’aspetto romantico su quello economico – ha aggiunto l’Ad dell’Inter – La speranza è che si possa regalare una serata bella, da far coincidere poi con la qualificazione”.

Chiosa sul tema rinnovi e Lukaku. Marotta non si sbilancia: “Tutti meriterebbero la conferma, ma in questo caso il cuore non c’entra. Bisogna razionalizzare. Lo faremo con molta calma nei prossimi mesi”.

Calciomercato Inter, incontro con entourage Djalo

La qualificazione ai quarti di Champions farebbe molto comodo alle casse dell’Inter, di conseguenza in ottica mercato estivo. Per la prossima stagione uno degli obiettivi è il sostituto di Skriniar. Uno dei preferiti è Tiago Djalo, ‘meteora’ Milan ora al Lille.

C’è stato un nuovo incontro in sede tra l’entourage del difensore portoghese classe 2000 e la dirigenza interista. Marotta e Ausilio fanno sul serio per il calciatore in scadenza nel 2024 e con una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro.