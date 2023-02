Barella e Lautaro per la rifondazione: 170 milioni di euro

Così come accadde al Barcellona, anche un altro club europeo deve mettere nuove fondamenta. Occhio perché i primi rinforzi potrebbero essere Lautaro e Barella

In tanti si ricorderanno quanto accaduto al Barcellona qualche anno fa. I ‘balugrana’ furono, infatti, costretti a perdere alcuni pezzi del proprio puzzle ed è stato proprio da quel momento in poi che è incominciato, inevitabilmente, un nuovo processo di rifondazione.

Iniesta, Xavi e Dani Alves: questi sono solamente alcuni dei tanti mostri sacri che dovettero dire addio al Barcellona in un’epoca non troppo lontana (chi per appendere le scarpette al chiodo, chi per ‘evaporare’ da un’altra parte). Le loro incolmabili perdite, perlomeno allora, hanno seriamente messo in grandissima difficoltà l’intera società spagnola. I catalani sono stati dati, per mesi e mesi, per finiti. Dopo un lungo tunnel, però, c’è poi stata la luce.

I ‘blaugrana’ hanno, infatti, dato nuova linfa alla propria squadra grazie agli innesti in rosa di alcuni giovani calciatori emergenti. Si è innanzitutto incominciato da Ansu Fati, per poi arrivare a Pedri e Gavi: rispettivamente classe ’02 e ’04 che sono, ormai, diventati mezzo centrocampo sia della Nazionale spagnola che del Barcellona (assieme a loro c’è non a caso Busquets, prossimo all’addio). Ecco, lo stesso procedimento è chiamato ad attuare, ora, il Liverpool.

I ‘Reds’ stanno vivendo un momento complicatissimo di tutta la loro storia calcistica. Ciò che preoccupa di più, non a caso, è il loro momentaneo ottavo posto in campionato: dove sopra essi ci sono addirittura Newcastle e Fulham. E’ vero, nelle ultime due gare hanno confezionato sei importanti punti, ma è proprio questo il fatto. Ciò vuol dire che fino a qualche settimana fa erano ancor più al ribasso nella classifica generale di Premier. La loro situazione ha, infatti, messo Klopp di fronte ad un bivio: o rifonda, oppure dovrà dire addio a fine stagione…Ed ecco che questa cosa potrebbe mettere in seria difficoltà l’Inter.

Calciomercato Inter, pericolo Premier: il Liverpool può farsi avanti per Lautaro e Barella

Per questo nuovo processo di rifondazione, il Liverpool potrebbe anche incominciare a guardare in Serie A. Su tutti, ciò che alletta particolarmente i ‘Reds’, sono i nomi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella.

Jurgen Klopp ha sempre avuto un particolare debole calcistico per loro due (cosa che persiste tutt’ora). Qualora, infatti, il tecnico tedesco dovesse restare in Inghilterra anche nel prossimo anno, il Liverpool potrebbe seriamente pensare di farsi avanti per i due gioielli classe ’97 di attuale proprietà dell’Inter. E’ vero, i nerazzurri li considerano ad oggi la vera e propria ossatura di questa squadra, ma nonostante questo, resta comunque da sottolineare il fatto che nessuno è considerato incedibile dalla ‘Beneamata’ per via della loro complicata situazione economica. Ciò che occorrerebbe però, usando sempre il condizionale, è come minimo una mega offerta da 160-170 milioni di euro per entrambi.