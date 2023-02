Calciomercato Inter, Smalling a zero: annuncio in diretta

Si è parlato tanto del progetto interista di prendere Smalling a zero: il difensore inglese in scadenza era stato accostato a varie squadre, fra cui quella nerazzurra, ma un annuncio in diretta cambia le carte in tavola

Chris Smalling, in scadenza con la Roma e insistentemente accostato a diversi club (tra cui Inter e Juventus), prima della sfida di Europa League contro il Salisburgo ha stupito tifosi e addetti ai lavori con un paio di dichiarazioni importanti.

“Ho un opzione per la prossima stagione, ma spero di restare qui anche oltre“, ha detto il difensore a Sky. Noi di interlive.it vi avevamo parlato dell’interessamento dell’Inter e del progetto di ingaggiarlo a zero nel caso di divorzio da Vrij, ma vi avevamo anche spiegato che negli ultimi tempi qualcosa era cambiato. Nonostante le parole poco incoraggianti espresse da Mourinho prima e da Tiago Pinto poi, era filtrata da parte del difensore una rinnovata disponibilità da parte dell’inglese a rinnovare.

Alla domanda “Rimarrai a Roma?“, Smalling ha risposto scoprendo le proprie intenzioni: “Sono molto fiducioso. Ora sono concentrato sulla partita e sugli obiettivi di questa stagione. Ho un’opzione per rinnovare per un anno, ma spero di rimanere per più stagioni”.

Cosa cambia per il calciomercato in entrata per l’Inter? Al momento poco, dato che l’ingaggio di Smalling a zero è sempre stato subordinato al prolungamento di de Vrij, dunque l’annuncio in diretta del difensore inglese non deve aver inquietato più di tanto la dirigenza interista.

Annuncio in diretta: niente Smalling a zero per l’Inter?

Negli ultimi giorni anche Stefan de Vrij ha fatto capire di essere abbastanza sereno rispetto all’eventualità di prolungare il proprio contratto con l’Inter. Nulla è ancora deciso, in realtà. Né da una parte né dall’altra. Ma l’impressione è che entrambi i difensori abbiano voglia di confermarsi nelle attuali squadre.

Paradossalmente la trattava più complicata è proprio quella del rinnovo dell’olandese, dato che de Vrij sta giocando poco e ha comunque interesse verso le proposte che arrivano dalla Spagna.

Smalling, invece, potrebbe lascia la Roma solo nel caso in cui la squadra non dovesse qualificarsi per la Champions o che Mourinho dovesse andare via. L’altro ieri anche Mancini, suo compagno di squadra, ha fatto capire di aspettarsi il rinnovo da parte dell’inglese. “Penso e spero di giocare con lui anche il prossimo anno“, ha detto Gianluca Mancini in conferenza stampa, seduto accanto a Mourinho. Il difensore ha sempre ammesso di godere della presenza di Smalling: “A fine stagione mi sono guardato allo specchio e mi sono reso conto che saltavo molte partite per delle ammonizioni stupidi. Ho lavorato molto su questo e anche il mister mi ha aiutato… Chris è un esempio e un compagno fortissimo“.

Vecchie glorie e scontenti

Cosa farà dunque l’Inter nel caso di mancato rinnovo di de Vrij? Le strade sono due: puntare su un altro difensore in scadenza, da prendere a zero, o cercare qualche giocatore già pronto alla Serie A dal prezzo non troppo alto.

Nella prima categoria rientrano Mats Hummels del Dortmound (ex Bayern Monaco) e Jason Denayer, attualmente tesserato dall’FC Shabab Al-Ahli Dubai. Il primo è anzianotto, il secondo dopo aver giocato nel Celtic, nel Galatasaray e nel Lione, è stato trattato dal Torino, ma alla fine ha scelto di trasferirsi negli Emeriti Arabi e di percepire un grosso stipendio. Ma a Dubai il belga ha giocato poco, non si è integrato, e quindi vorrebbe tornare in Europa.

Nella seconda categoria, quella del difensore da pagare non troppo, c’è Rafael Toloi, legato all’Atalanta sino a giugno 2024. L’italo-brasiliano sa giocare a tre ed è un atleta duttile. E anche lui ha voglia di mettersi in gioco altrove, dato che negli ultimi tempi è stato spesso relegato in panchina da Gasperini.