Maxi operazione Juve-Monza: Inter al tappeto

Marotta beffato nuovamente dal suo passato. Dopo quanto accaduto con Bremer, la Juve può anticipare di nuovo l’Inter. Due nuovi giocatori nell’affare

Sono trascorsi ormai sette lunghi mesi da quel lontano giorno in cui Gleison Bremer è approdato alla Juventus. Dopo essere stato bloccato dall’Inter, ancor prima che terminasse la stagione 2021-22, il brasiliano scelse poi di accettare l’offerta da parte dei bianconeri: dove è andato a percepire la bellezza di 5 milioni di euro netti a stagione.

Salvo imprevisti, il classe ’97 dovrebbe restare a Torino fino a giugno 2027: in quanto ha firmato un contratto quinquennale nello scorso luglio. La ‘Vecchia Signora’ ha, infatti, anticipato l’Inter nelle battute finali, costringendo da lì in poi i nerazzurri a bloccare la partenza di Milan Skriniar (il quale dirà addio a parametro zero a giugno). E’ ormai noto a tutti, quindi, come siano andate le cose. Parliamoci chiaro però: Marotta e Ausilio dovranno, non soltanto, andare alla ricerca dell’ideale sostituto dello slovacco, ma dovranno pensare anche a tutta una serie di altre situazioni.

Non a caso, la ‘Beneamata’ continua ad interrogarsi costantemente sul futuro di Robin Gosens. L’esterno tedesco è stato dato più e più volte per partente, anche se poi non se n’è fatto più nulla riguardo una sua possibile cessione. Ad essere sinceri poi, nonostante il contratto che lo vede legato all’Inter sino al 2026, l’ex Atalanta potrebbe comunque dire addio da un momento all’altro. Sia chiaro però: ancor prima di intervenire sul mercato, l’intera dirigenza dovrebbe prima cederlo e poi, nel caso, muoversi in quel reparto specifico.

D’altronde, il tedesco non ha mai e poi mai fatto mistero sul suo interesse nel voler ritornare un giorno in Germania (terra da cui proviene). Insomma, tutta questa serie di premesse avevano, dunque, spinto i nerazzurri a pensare al suo eventuale ed ipotetico sostituto. Tra questi, figura in particolar modo Carlos Augusto: giocatore su cui c’è forte anche la Juventus. Non a caso, sono proprio i bianconeri che puntano a tesserarlo in vista della prossima stagione…E, a quanto pare, potrebbero aver già trovato una possibile soluzione a tutto ciò.

Calciomercato, affare in salita tra l’Inter e Carlos Augusto: la Juve è pronta a giocarsi la carta Iling-Junior

Oltre all’Inter, c’è anche la Juventus che vuole seriamente provare ad affondare il colpo Carlos Augusto in vista del prossimo anno. I bianconeri sono, infatti, alla ricerca del post Alex Sandro e – Grimaldo a parte, visto che anche lui è in scadenza e piace molto – anche il nome dell’attuale laterale del Monza è un profilo che alletta moltissimo Allegri e i suoi.

Già 4 gol e 3 assist per lui in stagione: numeri che hanno, di fatto, spinto alcune società italiane a fare più di un semplice pensierino per lui. Duole dirlo, ma l’Inter – perlomeno ad oggi – non è più da considerarsi in corsa per l’esterno brasiliano. Questo perché i nerazzurri dovrebbero, in primis, liberarsi di Gosens ed, in secundis, c’è anche la Juve che ha già alcuni vantaggi a loro favore.

A onor del vero, infatti, sia Filippo Ranocchia che Nicolò Rovella si trovano già in prestito al Monza, piazza nella quale il secondo dei due potrebbe, anche, restarci a titolo definitivo: con la ‘Vecchia Signora’ che finirebbe per dare ai brianzoli un altro giovane in prestito con diritto di riscatto. Si parla tanto di Iling-Junior ultimamente e chissà che non possa essere proprio lui la carta per arrivare a mettere definitivamente le mani su Carlos Augusto.