Addio UFFICIALE e firma a zero con l’Inter: i dettagli

Dalla Germania arrivano notizie eloquenti su un centrocampista del Borussia Dortmund che non rinnoverà il proprio contratto. Può diventare un’occasione

Dopo sei stagioni sta per concludersi l’avventura al Borussia Dortmund di Mahmoud Dahoud, centrocampista tedesco nato in Siria ed arrivato nella Ruhr nel 2017 dal Borussia Moenchengladbach.

Un mediano con buone qualità che avrebbe potuto dare certamente di più alla causa, ma che è stato ampiamente limitato dai troppi infortuni che lo hanno bloccato proprio nella fase decisiva della carriera. A 27 anni però Dahoud è pronto ad accogliere una nuova esperienza dopo il mancato rinnovo con il BVB certificato anche dalle parole dei giorni scorsi del direttore sportivo Sebastian Kehl che a ‘Sport Bild’ ha ammesso: “E’ stato fuori per molto tempo a causa del suo infortunio alla spalla nella prima metà della stagione. Durante questo periodo, altri giocatori hanno colto l’occasione. Ho avuto una conversazione molto aperta e onesta con lui la scorsa settimana. L’ho informato che non avremmo prolungato il suo contratto in estate. Dahoud è con noi da ormai sei anni, è un bravissimo calciatore e ho davvero un’altissima opinione di lui a livello sportivo e personale. Tuttavia, abbiamo deciso di fare questo passo”.

Futuro da svincolato quindi per Dahoud che può divenire occasione interessante per chi vorrà provare a rilanciarne le qualità.

Calciomercato Inter, Dahoud saluta il Borussia Dortmund: idea per i nerazzurri

L’epilogo con il Borussia Dortmund per Dahoud è quindi già ufficiale, anche attraverso le sue parole, che a ‘Sport1’ ha ammesso: “Non vedo davvero l’ora di affrontare una nuova sfida. Voglio assolutamente giocare ad alto livello in uno dei migliori campionati”.

In merito alle decisioni per il prossimo futuro il classe 1996 teutonico ha sottolineato: “Se ne occupano i miei agenti. Io sono un calciatore Questo è il mio obiettivo”. L’apice in carriera Dahoud lo ha dimostrato con la maglia del Gladbach, e solamente a tratti è riuscito a far vedere le sue ottime qualità anche a Dortmund. I numeri di quest’anno sono però eloquenti in merito ad un calciatore falcidiato dai problemi fisici: appena 5 presenze totali a a causa dell’infortunio alla spalla citato anche da Kehl.

Il 27enne tedesco ad ogni modo, tralasciando gli ultimi mesi da giallonero, è sul mercato e pronto a cambiare squadra a zero. In tal senso potrebbe anche essere offerto all’Inter nel tentativo di trovare una sistemazione di alto livello in un campionato di prim’ordine, proprio come nei desideri di Dahoud.