Inter-Milan, nuovo affare: bomber da 25 milioni

Il centravanti potrebbe lasciare la Spagna per far vela in Italia dietro aiuto della sua entourage, occhi puntati su Inter e Milan per l’assalto in estate

Inter e Milan potrebbero condividere un nuovo obiettivo di mercato la prossima estate per puntellare il reparto offensivo.

I nerazzurri di Simone Inzaghi dovranno fare i conti con il possibile rientro di Romelu Lukaku al Chelsea, seppur limitato dalla volontà del centravanti belga di restare a Milano ancora una volta dietro al prolungamento del prestito già ipotizzato mesi addietro dalla dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta. La permanenza di Edin Dzeko, invece, sarà fondamentale per donare a Lautaro Martinez il giusto apporto in fase realizzativa. Contrari i pareri su Joaquín Correa, nel pieno di un rendimento molto altalenante anche in questa stagione.

Discorso ancora più complicato per i cugini rossoneri di Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud sono agli sgoccioli della loro carriera professionale, mentre Ante Rebic non dona più le stesse garanzie di prima. Una punta centrale di sostanza, quindi, sarebbe necessaria per trascinare nuovamente i Campioni d’Italia uscenti al successo. Dalla Spagna giungono nuove voci di un interessamento da parte di entrambe alle buone prestazioni di Borja Iglesias, attualmente sotto contratto con il Betis Siviglia.

Calciomercato, Iglesias sulla rotta di Milano

Il calciatore spagnolo ha messo a segno 9 reti in 20 partite del campionato de La Liga, coadiuvando con 3 assist i compagni di squadra. Meno incisivo in Europa League ma comunque ambito da diverse squadre europee, Iglesias dovrebbe allontanarsi dal Betis la prossima estate per sua volontà di cambiare aria.

L’entourage potrebbe quindi scendere a patti con una delle due dirigenze meneghine, sempre che il club proprietario del suo cartellino apra alla cessione definitiva. L’idea sarebbe comunque quella di monetizzare per circa 25 milioni di euro. Non una spesa esagerata per due realtà che non navigano nell’oro. L’Inter, in ogni caso, sarebbe più propensa ad ascoltare le intenzioni di Lukaku. Se ci dovessero essere le condizioni, è più probabile che il belga possa restare per ovviare all’emergenza in attacco. Semmai Iglesias potrebbe rappresentare il sostituto di Correa, ma i due differiscono per caratteristiche tecniche.

Inter su Hjulmand, l’annuncio: “Tanti rifiuti alle big”

A proposito di mercato in entrata, l’Inter ha palesato il proprio interesse per il giovanissimo centrocampista danese Morten Hjulmand. Ad aver analizzato la questione è stato il direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, in diretta su ‘TvPlay’.

“Non posso smentire né confermare che le grandi si siano mosse per lui. Certo è che abbiamo dovuto rifiutare tante offerte, perché dobbiamo portare avanti l’obiettivo salvezza. Non vogliamo distrazioni da nessuno. Vogliamo consolidarci in Serie A. Cerchiamo di arrivare così sino al 4 giugno“, ha dichiarato.