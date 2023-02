Una manna dal cielo: 20 milioni e doppia ‘regalo’ a Inzaghi

L’Inter ha messo un tassello importante per la propria stagione vincendo la gara d’andata di Champions col Porto. Un passaggio del turno sarebbe fondamentale

Non solo campionato per l’Inter che ha nelle coppe obiettivi importanti. In Coppa Italia ci saranno da giocare le semifinali contro la Juventus, mentre in Champions League tutto è ancora aperto dopo la sfida d’andata giocata nei giorni scorsi.

Il palcoscenico europeo ha regalato una gioia a Lukaku e soci, capaci di battere il Porto per 1-0 grazie ad una rete nel finale proprio del bomber belga che sta pian piano ritrovando il top della propria forma. Ancora una volta inappuntabile Simone Inzaghi quando si tratta di scendere in campo nelle coppe, fermo restando che il duello con i lusitani andrà completato nelle prossime settimane in terra portoghese per un passaggio del turno che sarebbe fondamentale per la stagione dei meneghini anche dal punto di vista strettamente economico. L’Inter intravede quindi la possibilità di tornare ai quarti di finale di Champions dopo 12 anni dall’ultima volta. Un passaggio che rappresenterebbe una manna dal cielo anche per le casse della società di Zhang.

Calciomercato Inter, il valore della Champions e i rinnovi nerazzurri: da Calhanoglu a Bastoni

Un eventuale passaggio ai quarti di finale di Champions League porterebbe in dote alle casse dei nerazzurri ben 20 milioni di euro tra premi Uefa e introiti da botteghino sempre particolarmente elevati in quel di San Siro.

In occasione della gara interna contro il Porto il club ha registrato un incasso da record che ha ha sfiorato i 7 milioni. Un fattore quindi fondamentale a livello economico la Champions, che potrebbe incidere anche sulle prossime mosse di mercato di Marotta e soci. La dirigenza non vuole fasi trovare impreparata sul capitolo rinnovi evitando altri casi come quello recente di Milan Skriniar che andrà via a zero. Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu sono quindi capitoli all’ordine del giorno.

Il difensore italiano è in scadenza 2024 e con i 20 milioni di introiti Champions sarebbe più semplice alzare la proposta economica con il calciatore che gradirebbe un ingaggio superiore ai 5 milioni rispetto ai quasi 3 milioni attuali. Calhanoglu invece è diventato un pilastro importantissimo per la squadra anche in più ruoli del centrocampo, e c’è grande fiducia in merito al suo prolungamento con il club meneghino. Per il turco ex Milan sembra infatti tutto fatto a grandi linee e si dovrà precedere verso una firma importante sui 6 milioni.