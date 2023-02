Brahim Diaz e l’Inter, il Milan prova a chiudere

Che cosa farà il Milan con Brahim Diaz? Lo riscatterà o lo rispedirà al Real Madrid? La trattativa è seguita con moderato interesse anche dall’Inter, dato che i piani futuri dei rossoneri sul mercato potrebbero contrastare quelli interisti

Sia Inter che Milan, così come tante altre squadre di Serie A, osservano con la dovuta attenzione i progressi del diciannovenne Tommaso Baldanzi. Andrea Pastorello, agente del giovane centrocampista offensivo dell’Empoli, ha già fatto capire che il ragazzo è cosciente di avere gli occhi addosso di tanti top club.

Difficilmente Tommaso Baldanzi rimarrà in Toscana la prossima stagione. L’Inter lo segue da mesi. E lo stesso fa il Milan. Prima di gennaio si erano mosse Sassuolo e Atalanta. Nelle ultime settimane è poi cresciuto l’interesse del Napoli. E infatti, il diciannovenne è stato un osservato speciale per Giuntoli e De Laurentiis durante la sfida dei partenopei contro l’Empoli.

Baldanzi fa gola a tanti. Conteranno quindi le garanzie che i vari club potranno offrire al ragazzo, che non vuole essere ingaggiato e poi lasciato in panchina. Per questo, il Milan potrebbe essere in vantaggio, qualora non riscattasse Brahim Diaz. Maldini ha già pensato a una proposta per convincere l’Empoli: 10 milioni più un paio di contropartite e una percentuale sulla prossima rivendita. E all’Empoli piacciono Colombo e la punta italo-colombiano Maikol Cifuentes (che gioca nell’Under 18 dei rossoneri).

Tutti su Baldanzi dell’Empoli

Ma quanto vale in questo momento un giocatore come Tommaso Baldanzi? Si parla di venti milioni. Ma il prezzo potrebbe salire di altri dieci se il giocatore continuerà a far bene in questa seconda parte di stagione. Poi molto dipenderà dal mercato. Dovesse scattare un’asta, l’Empoli potrebbe incassare una cifra record per il classe 2003. Il suo crescendo di prestazioni, personalità e risultati non è passato inosservato. E anche Mancini guarda sorridente al futuro del giovanissimo centrocampista offensivo.

L’Empoli ha manifestato la volontà di trattenerlo un altro anno. E il Napoli punta appunto sulla possibilità di lasciarlo in Toscana per altri dodici mesi dopo averlo preso. L’Inter ha parlato con Corsi già in autunno, quindi ha dalla sua già imbastito una mezza trattativa, ma senza mai sbilanciarsi sul lato economico. Da un punto di vista tecnico, però, il ragazzo sembra poco adatto al modulo d’Inzaghi. Ecco perché potrebbe preferire il Milan o il Napoli.

I rossoneri, infatti, non sono convinti al 100% di trattenere Brahim Diaz. A quanto pare, nonostante la crescita nelle ultime giornate dello spagnolo, il Milan preferirebbe investire sul giovane dell’Empoli, anche per non permettere all’Inter di rinforzarsi con uno dei ragazzi più promettenti della sua generazione.

L’Inter guarda al Milan e alla riscossione di Brahim Diaz

Il ventitreenne spagnolo non ha deluso, ma ha un costo troppo alto per Maldini. Pur essendosi mostrato nelle ultime uscite come dei punti di forza della squadra rossonera, per Brahim Diaz sembra molto probabile un ritorno in Spagna.

Il prestito biennale sta per terminare, e ora il Real Madrid dovrà dettare il prezzo del cartellino per favorire od ostacolare la riscossione da parte del Milan. I rapporti tra i due club sono buoni, ma il Real non ha voglia di far sconti. In pratica i rossoneri vantano una clausola da 22 milioni di euro per riscattarlo, ma sperano in una rinegoziazione delle cifre. Dal Real arrivano però notizie sconfortanti: sembra che Ancelotti voglia far tornare nella Capitale spagnola il numero 10 o comunque farlo pagare caro alla sua ex squadra.

Si parla anche di un possibile mega-affare. Con i Merengues che potrebbero muovere un’offerta per arrivare a Rafael Leao, proponendo al Milan una quarantina di milioni più Diaz e Reinier.