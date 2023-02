De Vrij negli States con Messi e Busquets: annuncio ufficiale

Inter vuole Messi e Busquets. Non quella di Milano, ovviamente. L’allenatore Neville dell’Inter Miami (Major League Soccer) ha ammesso che la squadra americana potrebbe piombare sui due campioni, e non solo

“Siamo interessati a Messi e Busquets“, ha dichiarato Neville. “Sono due grandi calciatori e noi vogliamo prendere i migliori. Porterebbero un grande valore aggiunto alla squadra e al campionato. Da quando sono arrivato qui, ci hanno accostato alcuni grandi nomi, come Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Cesc Fabregas e Luis Suarez“.

L’Inter Miami punta a mettere su uno squadrone. In rosa ci sono già giocatori importantissimi come Higuain e Blaise Matuidi. “Dopo il loro ritiro“, ha spiegato il tecnico della squadra americana, “possiamo inserire calciatori che non rientrano nei limiti salariali“. Le parole di Phil Neville sono state rilasciate al The Times, e non celano le ambizioni del club.

Quindi David Beckham, presidente dell’Inter Miami, potrebbe provare a ingaggiare Busquets, centrocampista del Barcellona, di Lionel Messi, attualmente al PSG. E c’è poi l’interesse sempre vivo per Stefan de Vrij. Come vi avevamo annunciato in passato, varie squadre di MLS vorrebbero provare a portare il difensore olandese negli USA. Il club che può offrire di più è l’Inter Miami. Ma de Vrij sente di poter giocare ancora ad alti livelli in Europa. Quindi, qualora non dovesse rinnovare con i nerazzurri, ascolterebbe prima le proposte che giungono dalla Spagna.

Messi negli USA? Non è affatto impossibile. La decisione sulla permanenza o sulla partenza di Lionel Messi (come quella di altri giocatori come Sergio Ramos) a Parigi sarà presa solo dopo il ritorno di Champions in casa del Bayern. La Pulce è quindi davvero in bilico. E senza un passaggio ai quarti in Champions, il PSG potrebbe lasciarlo andar via, per liberarsi del pesantissimo ingaggio.

Messi, Busquets e de Vrij verso l’MLS

Fino a un mese fa sembrava che il PSG potesse accontentare le volontà dell’argentino e prolungargli il contratto di un altro anno. Ma in Francia si racconta di continui scontri in spogliatoio e di liti fra Messi e i dirigenti del club. Messi, tramite il padre, aveva già iniziato a discutere sul da farsi per prolungare, ma dopo uno dei numerosi battibecchi, la trattativa si è interrotta. E ora tutto è slittato.

L’Inter Miami quindi ci crede: vorrebbe proporre alla Pulce un contratto da 25 milioni più bonus all’anno. Allo stesso tempo gli americani vogliono ingaggiare anche un difensore centrale. De Vrij è il nome che piace di più… Sennò dovranno puntare a Evan Ndicka del Francoforte o Juan Jesus del Napoli, pure loro in scadenza a giugno 2023.

Il rinnovo del contratto dell’ex Lazio con l’Inter appare tutt’altro che scontato. L’olandese non sarebbe contrario per principio al prolungamento, ma punta a giocare di più, a sentirsi più importante. Inzaghi ha fatto capire di contare di più su Francesco Acerbi, che ha dimostrato negli ultimi mesi di essere più continuo di de Vrij.

Per questo molte squadre sono pronte a fiondarsi sull’ex Lazio. In Italia c’è la Juve. Poi, in Spagna, ci sono il Siviglia, il Cadice e il Mallorca. E poi c’è il Tottenham di Conte. Qui però de Vrij sa di non poter ambire a un posto da titolare, quindi l’Inghilterra sembra una destinazione poco probabile per l’olandese.

Chi al posto di de Vrij?

Marotta si aspetta una risposta da de Vrij circa l’offerta di rinnovo entro fine febbraio. In caso di non accordo, si guarderebbe a malincuore oltre. Il più quotato possibile sostituto di de Vrij all’Inter, cioè Chris Smalling della Roma, sembra oggi più lontano che mai. In ballo non c’è solo il rinnovo con la squadra della Capitale (i giallorossi vorrebbero tenerlo solo per un altro anno, l’inglese pretenderebbe invece almeno un biennale) ma anche la concorrenza di vari club di Premier.

Secondo quanto riportato dal portale inglese 90min, il difensore della Roma Chris Smalling, in scadenza di contratto a giugno con i giallorossi, potrebbe essere tentato anche da un clamoroso ritorno in Premier League al termine della stagione. Sul giocatore infatti ci sarebbe l’interesse di diversi club, tra cui Fulham, Everton, Leicester e West Ham. Tutte queste squadre stanno monitorando la situazione legata al suo rinnovo con i capitolini.

L’Inter, intanto, osserva Strahinja Pavlović del Salisburgo. Ma non solo. Ci sono infatti tre calciatori del Salisburgo che piacciono ad Ausilio. Oltre il difensore serbo, c’è interesse per Okafor e Kjaergaard.