Icardi e il ritorno a zero: scenario clamoroso

Il nome di Mauro Icardi associato alla città di Milano torna quasi ciclicamente tra calcio, presente o futuro che sia, e vita privata. Ipotetico scenario clamoroso

La carriera di Mauro Icardi ha vissuto finora diversi alti e bassi, in particolare da dopo il suo addio all’Inter. In nerazzurro, fino alle polemiche dell’ultima annata, ha fatto registrare ottimi numeri realizzativi diventando un bomber di spessore.

Col suo passaggio al Paris Saint Germain le cose sono gradualmente cambiate. Tra infortuni ed una concorrenza sempre più spietata col trascorrere delle stagioni, l’attaccante albiceleste è finito ai margini, fino ad essere semplicemente una comparsa. La scorsa estate l’ex numero 9 dell’Inter ha quindi deciso di lanciarsi in una nuova avventura altrove per provare a rilanciarsi. Destinazione Turchia con la maglia del Galatasaray ad attenderlo in prestito, insieme a tanti altri ex Serie A. Le cose in giallorosso, dopo una prima fase di transizione, ora stanno andando piuttosto bene, sia in fase realizzativa dove i gol aumentano, che dal punto di vista del collettivo con il primato in classifica in campionato. 8 reti e 6 assist finora col Galatasaray per Icardi che ha cambiato passo soprattutto da novembre ad andare avanti.

Calciomercato Inter, Icardi può salutare a zero: proposta anche per il ritorno in Italia

Al netto del sorriso ritrovato il futuro dell’attaccante argentino classe 1993 resta tutto da scrivere. Icardi è infatti in Turchia semplicemente in prestito, ed è tutt’altro che facile ipotizzare una permanenza al Galatasaray.

La conferma è infatti piuttosto complicata e dunque l’ex nerazzurro a fine annata, di rientro momentaneo al PSG, dovrà provare a trovare una nuova realtà in cui andare ad esprimersi alla soglia del 30 anni. Dal canto suo spera di tornare in Italia, paese dove complessivamente si è trovato molto bene e in cui ha anche lasciato un segno tra Samp ed Inter. Possibile risoluzione del contratto con il Paris Saint Germain per Icardi che scade nel 2024 e non rientra nei piani della dirigenza transalpina che vira su altre situazioni. I francesi e Maurito potrebbero accordarsi su una buonuscita per porre fine ad un matrimonio ormai finito da molto tempo, e che non ha più nulla da raccontare. I centravanti argentino, in cerca di felicità, riscatto e continuità, a zero potrebbe venir offerto in Serie A dai suoi agenti e da intermediari. Il tutto persino all’Inter, della quale è rimasto gran tifoso, e che ha una situazione attacco da definire. Una questione che potrebbe andare a toccare anche il Milan, pure a caccia di attaccanti.