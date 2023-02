Milinkovic ‘sogno’ non tramontato: maxi scambio con la Lazio

A meno di un anno e mezzo dalla scadenza del contratto, prevista per giugno 2024, i prossimi mesi saranno decisivi per il futuro di Milinkovic-Savic

L’Inter è impegnata nel completare nel modo migliore possibile l’attuale stagione, al netto di un campionato che sembra ormai andato sui binari di Napoli. Le coppe tra Champions e Coppa Italia, restano obiettivi sensibili per la truppa di Inzaghi prima di pensare al futuro.

Nelle coppe europee peraltro ci gioca ancora anche la Lazio di Maurizio Sarri, che ha superato il turno di Conference League contro il Cluj e nelle prossime settimane dovrà fronteggiare il prossimo step rappresentato dall’AZ Alkmaar. Al contempo in campionato i biancocelesti lottano per le posizioni che danno accesso alle prossime competizioni continentali tra Champions ed Europa League. Sia in Serie A che in Conference, per arrivare agli obiettivi del club di Lotito, ci sarà bisogno del solito grande apporto di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo che da anni è sulla cresta dell’onda, come uno dei migliori nel ruolo in Italia. Forza fisica abbinata a capacità realizzative e tecniche rappresentano i punti di forza del classe 1995 che ha un anno e mezzo ancora di contratto con la Lazio.

Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic è ancora un sogno: contropartite alla Lazio

L’accordo di Milinkovic-Savic è in scadenza a giugno 2024, e da anni ormai è seguito da tanti club di alto livello, sia in Italia che soprattutto all’estero. Lotito spara sempre alto, e la prossima estate potrebbe anche essere quella dell’addio in caso di mancato rinnovo.

Il prolungamento resta complicato e di recente a ‘Dazn’ ne ha anche parlato Igli Tare: “Chi ha giocato nella Lazio crea un legame forte con città e società. Ci sono giocatori che giocano qui da tanti anni e lui è uno di quelli. Ha un legame fortissimo con la Lazio. Ciò che accadrà sarà la scelta migliore per noi e per lui“.

Un nome quello di Milinkovic-Savic che piace inevitabilmente molto al suo ex allenatore Simone Inzaghi che lo sogna anche all’Inter, fermo restando difficoltà enormi. Secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ l’idea dei nerazzurri potrebbe essere quella di sedersi al tavolo delle trattative con la Lazio inserendo una serie di calciatori in un maxi scambio, utili ad abbassare la parte cash di un eventuale affare con il club di Lotito. Un sogno quasi impossibile che Inzaghi spererebbe di veder tramutato in realtà. All’estero comunque Milinkovic piace a club facoltosi come Manchester United, Real Madrid, Chelsea e Newcastle.