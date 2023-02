L’Inter è impotente: big venduto a 75 milioni di euro

Nei giorni del Mondiale, Ausilio era andato in missione in Qatar per studiare alcuni giocatori. Uno in particolare colpì il ds nerazzurro. Ora quel nome ha un prezzo: 75 milioni di euro; troppi per un’Inter sempre più impotente sul mercato

Harry Maguire, Buchanan, Musah, Noussair Mazraoui, Ounahi, Rodrigo de Paul… Oltre questi nomi, Ausilio ha seguito a lungo anche Mac Allister, centrocampista box to box del Brighton allenato da De Zerbi. Prima del Mondiale valeva una ventina di milioni, subito dopo 35.

E l’Inter ci ha fatto più di un pensierino, sperando ovviamente di poter scendere col prezzo. Ma l’argentino dagli antenati molisani è già fuori mercato. L’Inter, resa impotente da un buco nel bilancio e oggettive difficoltà finanziarie nonostante le promesse di Zhang su un mercato degno, non può investire cifre come quelle richieste dal Brighton.

Secondo alcune fonti spagnole, infatti, il buon Alexis Mac Allister, dopo essere diventato uno dei centrocampisti più importanti del mondo, è stato valutato dal suo club 75 milioni. E il Brighton And Hove Albion non farà sconti, dato che il ragazzo, oltre a farsi notare in Qatar, sta facendo benissimo anche in Premier League.

Ovvio che il centrocampista sia stato nel mirino di diversi top club negli ultimi mesi. Subito dopo l’Inter si sono allertati anche la Juventus, l’Atletico Madrid, l’Arsenal e il Manchester City. Il City si è esposto più di tutti: ha chiesto informazioni sul prezzo dell’argentino, e pare che sia pronto a fare un investimento significativo in estate per portare il centrocampista a Manchester.

Il Brighton si sente per ora in una situazione di forza: può sparare alto. Anche perché non ha difficoltà economiche cui far fronte e né deve arginare l’esplicita volontà del calciatore di cambiare aria. Alexis è certo voglioso di fare il grande salto, ma è per carattere un tipo quieto e poco invadente.

75 milioni di euro per Mac Allister: Guardiola preme per l’acquisto

Quindi la squadra allenata da De Zerbi lascerà partire il suo gioiello argentino solo per una cifra superiore ai 75 milioni di euro. Un prezzo esagerato? No se consideriamo l’oggettiva evoluzione del profilo, i suoi numeri in Premier, il Mondiale vinto e i prezzi che girano in Inghilterra. Prezzi che per l’Inter sembrano quasi immorali.

Pep Guardiola ha spiegato di voler rifondare la squadra nella prossima stagione. Presto si priverà di Ilkay Gündogan, che terminerà il suo contratto in estate, e di Bernardo Silva, che sarebbe interessato a trasferirsi in Spagna. Ora vuole un centrocampista dinamico, capace sia di difendere che di attaccare, un centravanti di peso (Pep vuole mandar via anche Julian Alvarez). E poi interessano anche un centrale di difesa e un nuovo esterno sinistro.

L’Atletico Madrid, come l’Inter, sembra dover abbandonare la pista che porta all’argentino. Solo il City, fra i club interessati, può soddisfare le richieste del Brighton.

Inter impotente sul mercato

Steven Zhang è chiamato a difendersi negli USA per la famosa causa intentata dalla China Construction Bank dopo il presunto mancato pagamento di debiti per 300 milioni di euro. Dopo aver vinto la causa a Hong Kong, l’istituto di credito cinese è sceso in campo anche negli Stati Uniti contro il presidente dell’Inter.

Il tribunale di New York ha ottenuto diversi documenti legati ai rapporti tra Zhang e altri soggetti come tra gli altri Goldman Sachs e Oaktree. E sappiamo anche che Zhang avrebbe già scelto lo studio legale che lo difenderà nella causa: sarà lo studio legale Latham & Watkins. In ogni caso, la situazione non è così serena. E per il prossimo mercato, l’Inter dovrà continuare a stringere al massimo la cinghia.

La buona notizia è che non si parla più di 60 milioni di euro da realizzare attraverso le cessioni entro il 30 giugno. Ne basteranno 30 milioni. I soldi arrivati dalla Champions e dalla percentuale sulla cessione di Zaniolo hanno dato un po’ di respiro all’Inter. Poi si spera che Zhang potrà investire qualcosa dei 100 milioni prestati da Oaktree.